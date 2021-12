Αθλητικά

Σεβίλλη: Νίκησε την Ατλέτικο και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λούκας Οκάμπος λύτρωσε την ομάδα της Ανδαλουσίας στο φινάλε της αναμέτρησης.

Η εκτέλεση του Οκάμπος στο 88΄ έλυσε τον “γόρδιο δεσμό” στο “Σάντσεθ Πιθχουάν”, χαρίζοντας το “τρίποντο” στη Σεβίλλη, με το οποίο μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης στους 5 βαθμούς.

Οι Ανδαλουσιανοί νίκησαν 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους “ροχιμπλάνκος” στην τρίτη διαδοχική ήττα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο MVP του αγώνα, Λούκας Οκάμπος, επανάλαβε τον άθλο της 16ης αγωνιστικής, όταν είχε σημειώσει και πάλι το νικητήριο γκολ στο ματς με τη Βιγιαρεάλ (1-0).

Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει με το… καλησπέρα το σκορ στο 7΄ με τον Ράκιτιτς, ενώ η Ατλέτικο είχε αναθαρρήσει στο 33΄ με τον Φελίπε, ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 1-1.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορταστικό ωράριο: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα - Το ωράριο

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Προειδοποίηση του Π.Ο.Υ. για ραγδαία εξάπλωση

Φωτιά σε ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης