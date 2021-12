Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόλος: Εμβολιάστηκε γιαγιά 106 ετών!

Ζητούσε επιτακτικά από τα παιδιά της να εμβολιαστεί για να κερδίσει την... "Ελευθερία" της.

Η κυρία Γαρυφαλλιά από τον Βόλο, ηλικίας 106 ετών, κέρδισε την… «Ελευθερία» της, το Σάββατο καθώς εμβολιάστηκε για την Covid 19.

Ήταν η ευχάριστη έκπληξη της ημέρας για τον ιδιώτη γιατρό που κλήθηκε στο σπίτι της για να την εμβολιάσει.

Είναι από τους γηραιότερους εν ζωή ανθρώπους στη Μαγνησία και ζήτησε επιτακτικά από τα παιδιά της να εμβολιαστεί.

Η κ. Γαρυφαλλιά Βούλγαρη που γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1916 στη Ζαγορά περίμενε ανυπόμονα να εμβολιαστεί, αλλά λόγω ηλικίας και εγκλεισμού δεν κρινόταν αναγκαίο εφόσον παιδιά και εγγόνια ήταν όλοι εμβολιασμένοι. Όλοι μπορούσαν να τη συναντούν και να περνούν ώρες μαζί της αλλά επέμενε και η ίδια σε σημείο που τα παιδιά της δεν μπορούσαν πλέον να της αρνηθούν.

Ο θεράπων γιατρός της έκρινε ότι η κατάσταση της υγείας της επέτρεπε να εμβολιαστεί όπως η ίδια το επιθυμούσε. Δεν παρουσιάζει προβλήματα υγείας, οπότε κρίθηκε πως δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Έλεγε στα παιδιά της πως έζησε τόσους πολέμους που και από αυτόν θέλει να βγει νικήτρια εάν τύχει και την κολλήσει κανείς γιατί παρακολουθεί συνέχεια ειδήσεις και ξέρει πως μεταδίδεται ο ιός.

Μάλιστα, χθες στο σπίτι της είχαν γιορτή και η ίδια και τα παιδιά της έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της ανάγκης του εμβολιασμού.

