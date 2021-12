Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Ο επικεφαλής τους στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”

Τι είπε ο αποκαλούμενος “Συνταγματάρχης” για τη δράση τους και όσα τους καταλογίζονται.

Στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Κυριακής ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”, ο οποίος αναφέρθηκε στη δράση της.

Ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος, αποκαλούμενος και ως “Συνταγματάρχης”, κράτησε αποστάσεις από περιστατικά βίας που έχουν αναφερθεί σε διάφορα σημεία της επικράτειας, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έχουν μπερδέψει τον κάθε παλαβό της χώρας μαζί μας».

«Δεν υποκαθιστούμε την Αστυνομία», τόνισε και υποστήριξε ότι ζητούν από τους “ελεγχόμενους” να προσέλθουν οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα μαζί τους για… εξακρίβωση στοιχείων.

Απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με το “διάταγμα” για επίταξη του Νομισματοκοπείου, αρκούμενος να δηλώσει πως σε περίπτωση κατάλυσης του Συντάγματος, τα μέλη της οργάνωσης θα βοηθήσουν για την αποκατάσταση της έννομης τάξης.

Υπενθυμίζεται πως οι “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Η δομή της οργάνωσης θυμίζει αυτήν της Χρυσής Αυγής, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Real News της Κυριακής, ενώ φωτογραφικά ντοκουμέντα παρουσιάζουν συγκεκριμένα άτομα σε εκπαιδεύσεις σε συλλόγους εφέδρων.

