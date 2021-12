Παράξενα

Έβρος: Πήγαν να κάνουν κηδεία... με λάθος νεκρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγγενείς άνοιξαν το φέρετρο και δεν είδαν τον άνθρωπό τους. Το γραφείο τελετών είχε μεταφέρει από την Αθήνα λάθος νεκρό.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στον Έβρο όταν και στην κηδεία ενός άνδρα οι συγγενείς άνοιξαν το φέρετρο και είδαν να βρίσκεται μέσα... λάθος νεκρός.

Συγκεκριμένα το συμβάν έγινε πριν από περίπου 50 ημέρες στο χωριό Μαυροκκλήσι Σουφλίου. Ένας ηλικιωμένος πέθανε από παθολογικά αίτια στην Αθήνα όπου ζούσε και η οικογένεια του αποφάσισε να ταφεί στον τόπο καταγωγής του. Την σορό του θα μετέφερε από την Αθήνα στο χωριό ένα γραφείο τελετών.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία για το τελευταίο αντίο. Όταν όμως έφτασε η νεκροφόρα και άνοιξε το φέρετρο, σοκαρισμένοι διαπίστωσαν ότι ο νεκρός που υπήρχε μέσα δεν ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Το γραφείο τελετών είχε μεταφέρει από την Αθήνα λάθος νεκρό.

Αμέσως ξεκίνησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με το συγκεκριμένο γραφείο κηδειών της Αθήνας και διαπιστώθηκε πως έγινε λάθος κατά την παραλαβή της σορού από το νεκροτομείο του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς του άλλου νεκρού, οι οποίοι ετοιμάζονταν να θάψουν έναν άγνωστο σε νεκροταφείο της Αθήνας.

Η κηδεία στο Μαυροκκλήσι αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα, το φέρετρο έκλεισε και παράλληλα άλλη νεκροφόρα ξεκίνησε από την Αθήνα για τον Έβρο, μεταφέροντας τον ηλικιωμένο κάτοικο που τελικά θάφτηκε στα νεκροταφεία του χωριού της περιοχής Σουφλίου.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Απόπειρα γυναικοκτονίας: Ο επίδοξος δράστης προσπάθησε να βιάσει το θύμα

Κορκίδης: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια

“Μινιόν” - “Κατράντζος”: Σαν σήμερα οι φωτιές που έκαψαν την Χριστουγεννιάτικη Αθήνα (εικόνες)