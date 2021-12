Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “Γκέλα” μετά από 10 σερί νίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κάντιθ δεν υποκλίθηκε στη “βασίλισσα” και την υποχρέωσε σε εντός έδρας βαθμολογική απώλεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης “πέταξε” βαθμούς στο “Μπερναμπέου”, στην αναμέτρηση με την προτελευταία Κάντιθ, με την οποία έμεινε στο 0-0, για την 18η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Με την 4η εφετινή ισοπαλία της, η “βασίλισσα” είδε τη διαφορά από την διώκτριά της, Σεβίλλη, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, να μειώνεται στους έξι βαθμούς και το ισπανικό πρωτάθλημα παίρνει και πάλι “φωτιά”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι “στραβοπάτησε” μετά από σερί 10 νικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 164 σημεία

Καιρός: παγετός, βροχές και χιόνια τη Δευτέρα