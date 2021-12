Life

Μίνα Ορφανού στο “Πρωινό”: Δεν έχω κάνει αλλαγή φύλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δεν δάκρυσε όταν πέθανε ο πατέρας της. Τι θυμάται από εκείνον.

Μία συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Μίνα Ορφανού στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της, είπε «Μου κόστισε η απώλεια του πατέρα μου για τα παιδικά μου χρόνια. Τα υπόλοιπα χρόνια, όχι, γιατί δεν ήμουν εκεί. Ό,τι βλέπεις το πονάς. Είμαι τόσο ειλικρινής, τόσο καθαρή με τον εαυτό μου, που μπορώ να πω ότι δεν δάκρυσα για τον μπαμπά μου, δάκρυσα όταν έφυγα από το σπίτι μου. Όταν μου είπαν να φύγω από το σπίτι, τότε εγώ ορφάνεψα ήδη».

Στη εφηβεία προέβη σε επαναπροσδιορισμό φύλου και αυτό ο πατέρας της δεν το αποδέχθηκε. «Δεν έχω αναμνήσεις από τον μπαμπά μου από τα 17 μου χρόνια και πέρα. Ο μπαμπάς μου είχε πάθει Αλτσχάιμερ και εγκεφαλικό. Πριν συμβεί αυτό, Μια φορά στον γάμο του αδελφού μου, που ήμουν καλεσμένη, θυμάμαι που μου λέει: “Κόρη, ψήσε μου ένα καφέ”. Κι εγώ πήγα και τον έψησα, χωρίς να δώσω βάση σε αυτό που είπε».

Τόνισε πως είναι πολύ αληθινός άνθρωπος και αποκάλυψε πως δεν έχει κάνει αλλαγή φύλου. «Όχι, δεν έχω κάνει αλλαγή φύλου. Μην μπερδεύουν τις πλαστικές με την αλλαγή φύλου. Δεν έχω κάνει, όταν με ρωτάνε μου τη δίνει».

Η Μίνα Ορφανού εξήγησε επίσης γιατί δεν της αρέσει το θέατρο: «Η τηλεόραση μου αρέσει, ο κινηματογράφος μου αρέσει, το θέατρο όχι. Δεν μου αρέσει να πάω, να φτύσω αίμα για όλη τη διάρκεια των προβών, να έχω άγχος για τη σκηνή και να έρθει ο άλλος δωρεάν, ο οποιοσδήποτε αδαής και να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Τι λες καλέ; Α, πα, πα! Αυτό δεν είναι θέατρο για μένα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πρωτοχρονιά: Σενάρια για ρεβεγιόν με τεστ

“Άγριες Μέλισσες”: Η συγκλονιστική στιγμή της Μυρσίνης (βίντεο)

Βόλος: Έδειραν την κόρη τους επειδή δεν πήρε πτυχίο Αγγλικών