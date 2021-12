Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις μέσω ταχυδρομείου

Τι θα ισχύσει για τις πληρωμές μέσω ταχυδρομείου. Διευκρινήσεις από το ΕΦΚΑ για τις πληρωμές Ιανουαρίου.

Σταδιακά, μέχρι αργά το απόγευμα, πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2022 σε συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, έχει σταλεί από τον e-ΕΦΚΑ και παραληφθεί από τα ΕΛΤΑ το αρχείο πληρωμών όσων συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ λαμβάνουν τη σύνταξή τους με ταχυδρομείο.

Ειδικά, για όσους λαμβάνουν τη σύνταξή τους κατ' οίκον, η παράδοση των επιταγών από τους ταχυδρόμους θα έχει ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι.

