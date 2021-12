Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Ναδάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό ο κορυφαίος τενίστας. Η πρώτη του δήλωση.

Ο Ράφα Ναδάλ δήλωσε σήμερα (20/12) ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό κατά την άφιξή του στην Ισπανία, αφού επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα από τραυματισμό, σε τουρνουά επίδειξης στο Άμπου Ντάμπι.

«Περνάω κάποιες δυσάρεστες στιγμές, αλλά ελπίζω ότι θα βελτιωθώ σιγά-σιγά.

Τώρα είμαι στο σπίτι και έχω αναφέρει το αποτέλεσμα σε αυτούς, οι οποίοι έχουν έλθει σε επαφή μαζί μου», αναφέρει σε δήλωσή του ο 35χρονος Ισπανός τενίστας, ο οποίος έχει κατακτήσει 20 τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ στην σπουδαία καριέρα του.

Hola a todos. Queria anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a Espana. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί

Βόλος: Έδειραν την κόρη τους επειδή δεν πήρε πτυχίο Αγγλικών

Πήλιο - Καταγγελία για βιασμό: Συνελήφθη ο ύποπτος