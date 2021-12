Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεοδωρίδου - εμβολιασμοί: η μυοκαρδίτιδα στα παιδιά και η “ασπίδα” της τρίτης δόσης

Πόσα κρούσματα μυοκαρδίτιδας καταγράφηκαν σε παιδιά 5 - 11 ετών που εμβολιάστηκαν. Πόσο μειώνεται η “ισχύς” των 2 δόσεων έναντι της μετάλλαξη Όμικρον και πως μας “θωρακίζει” η τρίτη δόση.

Στην διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφέρθηκε στις παρενέργειες του εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.

Όπως ανέφερε αρχικώς, «τα παιδιά μας, ηλικίας 5-11 ετών, συνοδεία των γονέων τους, συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού του κορονοϊού. Τα παιδιά προσέρχονται με υποδειγματική τάξη και πειθαρχία. Κάποια πιο τολμηρά, κάποιο πιο συνεσταλμένα, με την βοήθεια των γονέων τους και χάρη στην γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία, τα κάνει να φεύγουν χαρούμενα και να περιμένουν το δεύτερο ραντεβού».

Η κ. Θεοδωρίδου τόνισε πως «πριν από 48 ώρες ανακοινώθηκαν τα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια των εμβολίων, κάτι που ήταν το κύριο ερώτημα των γονέων. Τα δεδομένα προέρχονται από τις ΗΠΑ. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, στις ΗΠΑ είχαν χορηγηθεί 7,141 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου Pfizer σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών. Καταγράφηκαν 3.233 αναφορές, για παιδιά με μέση ηλικία 9 ετών. Το 97% ήταν μη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι πέντε κυριότερες παρενέργειες ήταν:

Πόνος Πυρετός Κόπωση Κεφαλαλγία Μυαλγία».

Συμπλήρωσε πως «οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν κατά τι συχνότερες με την δεύτερη δόση του εμβολίου. Πάντως, όλες οι παρενέργειες ήταν ήπιες και παροδικές. Λιγότερο από το 10% των παιδιών απουσίασε από το σχολείο, ενώ λιγότερο από το 1% των γονέων ζήτησε συμβουλή ιατρού».

‘Όπως τόνισε η Μαρία Θεοδωρίδου, «καταγράφηκαν 8 περιπτώσεις που πληρούσαν τον ορισμό της μυοκαρδίτιδας: 4 σε κορίτσια και 4 σε αγόρια. Τα 6 περιστατικά ήταν μετά την δεύτερη δόση. Σε όλες τις περιπτώσεις τα συμπτώματα ήταν ήπια και υποχώρησαν γρήγορα με πλήρη αποκατάσταση της υγείας του παιδιού. Η συχνότητα της 1 περίπτωσης στο 1 εκατομμύριο εμβόλια επιβεβαιώνει ότι είναι σπάνια και επιβεβαιώνει την ασφάλεια των εμβολίων. Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια δεν ήταν πέρα από τις παρενέργειες που είχαν καταγραφεί στο πλαίσιο των κλινικών ερευνών».

Για την Μετάλλαξη Όμικρον, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι μέσα σε ελάχιστο χρόνο, από τις 11 Νοεμβρίου, οπότε άρχισε το «οδοιπορικό» της παραλλαγής, έχουν γίνει πολλές μελέτες. Σε ότι αφορά την μεταδοτικότητα της ανέφερε πως χαρακτηρίζεται ως μια παραλλαγή με αυξημένη μεταδοτικότητα, που διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων κάθε 2-3 ημέρες. Στην μετάδοση, σημείωσε, ότι συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι, ως ασυμπτωματικοί ή ολιγοσυμπτωματικοί.

«Νοσούν και οι εμβολιασμένοι, αλλά ηπιότερα από ότι οι ανεμβολίαστοι, όπως επιβεβαίωσαν οι μελέτες. Ακόμη, όσοι έχουν νοσήσει, έχουν 5,4 φορές αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν ξανά, επομένως δεν λειτουργεί προστατευτικά εδώ η φυσική ανοσία που προσφέρει η νόσηση», είπε η κ. Θεοδωρίου, καλώντας όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν, καθώς τα άτομα έχουν νοσήσει από άλλη μετάλλαξη και όχι από την Όμικρον, από την οποία δεν είναι πλέον τόσο προστατευμένοι.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών στην Νότια Αφρική, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το προηγούμενο κύμα, αλλά τα άτομα που εισάγονται στο νοσοκομείο, είναι σε καλύτερη κατάσταση, δεν χρειάζονται οξυγόνο, η νοσηλεία διαρκεί 2 ημέρες έναντι των 8 ημέρων σε σχέση με το προηγούμενο «κύμα» στην χώρα, ενώ σημαντικά μειωμένη είναι η θνητότητα», επεσήμανε η κ. Θεοδωρίδου.





