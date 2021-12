Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη σημαντικών επενδύσεων

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Digital Economy Forum 2021 που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.



Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους αποτελεί σήμερα το σημείο εκείνο, που συγκεντρώνει θετικά πρόσημα αξιολόγησης από το σύνολο της κοινωνίας. Αποδείξαμε πως η ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να κάνει ψηφιακά άλματα , που φάνταζαν αδύνατα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Τη σύσταση του συγκεκριμένου υπουργείου σχεδιάζαμε δύο χρόνια πριν από τις εκλογές. Η απλοποίηση των διαδικασιών συνενώνεται με το gov.gr. Επίσης, έσπασαν όλα τα στεγανά των Υπουργείων και τώρα όλα θέλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γιατί πλέον έχουν όφελος από αυτό. Τώρα πλέον η Ελλάδα έχει καταφέρει να μπει στον παγκόσμιο χάρτη σημαντικών επενδύσεων, καθώς εγχώρια και ξένα κεφάλαια αντελήφθησαν πως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Θέλω να χαιρετίσω τη σημαντική κινητικότητα που καταγράφεται στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτησή του με την πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο του Digital Economy Forum 2021.

Η δυνατότητα των νεοφυών επιχειρήσεων να προσελκύουν Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, δημιουργεί γέφυρες με τις ξένες αγορές κεφαλαίων

"Θα δουλέψουμε πολύ και στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων γιατί ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να έχει πάνω από όλα το ίδιο το Κράτος και για να ρυθμίζει τα του οίκου του. Οφείλουμε να δείξουμε ισχυρά σημάδια εξωστρέφειας. Όσο ενισχύεται το brand Ελλάδα τόσο πιο εύκολη θα είναι η δική σας δουλειά να διεκδικήσετε δουλειές και στο εξωτερικό. Η δυνατότητα των νεοφυών επιχειρήσεων να προσελκύουν Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, δημιουργεί γέφυρες με τις ξένες αγορές κεφαλαίων. Όσο έχουμε ιστορίες επιτυχίας από το οικοσύστημα των startups, ήτοι πολύ μεγάλες αποτιμήσεις και εξαγορές από μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού τόσο περισσότερα παιδιά θα τολμούν να μπουν στον κόσμο της καινοτομίας", σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και η πανδημία προσφέρει ευκαιρίες, όπως η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων

"Και η πανδημία, που δυστυχώς δε μας έχει αφήσει ακόμη προσφέρει ευκαιρίες, όπως η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων. Γρήγορη διασυνδεσιμότητα είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για να «παίξουμε μπάλα» σε αυτό το γήπεδο, ώστε να προσελκύσουμε και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μεμονωμένους εργαζομένους" ανέφερε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Η μεγάλη επανάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η διαλειτουργικότητα

"Μπορούμε να εξάγουμε και εμείς ψηφιακή τεχνογνωσία e government, και πίσω από αυτό να έλθουν και επιχειρήσεις να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό το έχουμε πετύχει γιατί έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η μεγάλη επανάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η διαλειτουργικότητα, που σημαίνει πως άπαντες πρέπει να καταλάβουν πως πρέπει να δουλέψουν μαζί. Κανείς δεν είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης ούτε συστημάτων, ούτε δεδομένων, ιδίως σε μία κυβέρνηση που της αρέσει η λογική των ανοιχτών δεδομένων, πράγμα, που έχουμε κάνει και για τα δεδομένα της πανδημίας", σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν δική μας ιδέα και πλέον είναι μία ευρωπαϊκή επιτυχία

"Η πρόσβαση στην τεχνολογία θα πρέπει να είναι με καλές τιμές και καλές ταχύτητες. Επιπλέον, η πρόσβαση στην τεχνολογία θα πρέπει να διασφαλίζει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει κάποιος να είναι τυφλός για να μην βλέπει πόσο θετική επίδραση έχει η τεχνολογία στην δημόσια υγεία. Το κράτος οφείλει να παίξει το ρόλο του καταλύτη, να ρυθμίζει δηλαδή το πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν μπορώ να φανταστώ πολιτική ηγεσία που να μην αντιλαμβάνεται που πηγαίνει η τεχνολογία και να μην προσαρμόζει τις πολιτικές της στις αλλαγές της τεχνολογίας. Η χώρα γίνεται ήδη διεθνής κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιώσει την εικόνα της διεθνώς. Για παράδειγμα το ζήτημα του ψηφιακού πιστοποιητικού ήταν δική μας ιδέα. Πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον είναι μία ευρωπαϊκή επιτυχία. Όσο ακούγεται η Ελλάδα ως παραγωγός καινοτομίας τόσο πιο εύκολα θα γίνει η Ελλάδα ένα digital hub και από αυτό να είναι ωφελημένοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας είναι στην πραγματικότητα και κατ ουσίαν κοινωνικοί εταίροι. Έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Δυνατότητα θεσμικής συνεργασίας υπάρχουν πάντα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι το Κράτος έχει μία πίτα και όλοι διεκδικούν ένα κομμάτι της. Θα πρέπει να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται", σημείωσε ο πρωθυπουργός, στη συζήτησή του με την πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο του Digital Economy Forum 2021.

