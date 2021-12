Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων: αλλαγή χρόνου με εκδηλώσεις… χωρίς κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το ρεβεγιόν, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και το σόου με πυροτεχνήματα, που θα είναι ορατό από όλη την Αθήνα.

Η πανδημία με τα χιλιάδες νέα κρούσματα κορονοϊού κάθε ημέρα, ο φόβος της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον που ήδη έχει εμφανιστεί και στην Ελλάδα και η προσπάθεια για αναχαίτιση της περαιτέρω μετάδοσης του κορονοϊού, οδηγούν τον Δήμο Αθηναίων σε εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου χωρίς την συμμετοχή πολιτών και την έλευση του 2022 να γιορτάζεται με ένα σόου πυροτεχνημάτων, που θα εκτοξευθούν και από τα 7 δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας και θα είναι ορατά από όλα τα σημεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Δήμος Αθηναίων δεν θα οργανώσει ρεβεγιόν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, για την αλλαγή του χρόνου.

Όπως λένε ιθύνοντες, όλος ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τις εορταστικές εκδηλώσεις σχετικά με την έλευση του 2022, έγινε με βάση την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στο πνεύμα και της τήρησης των υγειονομικών μέτρων προστασίας και αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού.

Έτσι, βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν, την νύχτα της μετάβασης από το 2021 στο 2022 θα υπάρχει μεν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όμως σε χώρο μη προσβάσιμο σε θεατές.

Το βασικότερο κομμάτι των εκδηλώσεων θα είναι ένα «φαντασμαγορικό» σόου με πυροτεχνήματα, που θα ριχτούν και από τις 7 δημοτικές κοινότητες και θα είναι ορατά σε όλη την πρωτεύουσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνουν κάλεσμα αλληλεγγύης

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται και ποιοι το δικαιούνται

“Fake News”: Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για την παραπληροφόρηση