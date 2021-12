Κόσμος

Κορονοϊός: Πέθανε ο Ιρανός πρεσβευτής στην Υεμένη

Έφυγε από τη ζωή ο πρεσβευτής Χασάν Ιρλού .

Ο Ιρανός διπλωμάτης που υπηρετούσε ως πρεσβευτής στην Υεμένη στις περιοχές που ελέγχουν οι σιίτες αντάρτες Χούθι πέθανε από covid-19, αφού επαναπατρίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρεσβευτής Χασάν Ιρλού «απομακρύνθηκε σε κακή κατάσταση λόγω της καθυστερημένης συνεργασίας από κάποιες χώρες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, χωρίς να κατονομάσει κάποια χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου φαινόταν να αναφέρεται στη Σαουδική Αραβία η οποία μαζί με το Ιράκ βοήθησε την απομάκρυνση του Ιρλού από τη Σανάα, πρωτεύουσα της Υεμένης, με ιρακινό αεροσκάφος, όπως είχε δηλώσει εκπρόσωπος των Χούθι.

Ο Χατιμπζαντέχ χαρακτήρισε τον Ιρλού «μάρτυρα» και δήλωσε ότι είχε επιβιώσει από χημικές επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου Ιράν- Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε περιλάβει τον Ιρλού σε μαύρο κατάλογο και τον είχε χαρακτηρίσει αξιωματούχο της Δύναμης Κοντς του Ιράν – της μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης αρμόδιας για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό-- και πυλώνα των προσπαθειών της Τεχεράνης να ασκήσει επιρροή στην Υεμένη, τη Συρία και αλλού.

