Κύκλωμα εξέδιδε πλαστές βεβαιώσεις αναπηρίας - Συνελήφθη στέλεχος του ΙΚΑ

Έξι συλλήψεις για πλαστές βεβαιώσεις αναπηρίας. Αναμένονται ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Τουλάχιστον έξι άτομα συνελήφθησαν από τους "αδιάφθορους" της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούμενα για εμπλοκή σε κύκλωμα που εξέδιδε πλαστές βεβαιώσεις αναπηρίας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στέλεχος καταστήματος του ΙΚΑ της Θεσσαλονίκης και συγγενικό του πρόσωπο.

Την υπόθεση αποκάλυψε έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν από την αστυνομία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

