Μετάλλαξη Όμικρον – ΕΜΑ: Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν χρειάζεται προσαρμοσμένο εμβόλιο

Συναγερμός για την ταχύτατη εξάπλωση και στην Ευρώπη της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, η οποία ήδη είναι κυρίαρχη στις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει ακόμη απάντηση» στην ερώτηση αν η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, απαιτεί ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο σ' αυτή, δήλωσε σήμερα η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

«Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη απάντηση στην ερώτηση αν θα χρειαστούμε ένα προσαρμοσμένο εμβόλιο, με διαφορετική σύνθεση, για να καταπολεμήσουμε αυτή την παραλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη», δήλωσε η Έμερ Κουκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Έχουμε ανάγκη από περισσότερα δεδομένα αναφορικά με τον αντίκτυπο της παραλλαγής στην αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων εμβολίων, καθώς και να συγκεντρώσουμε επιπλέον αποδείξεις» για τη δράση των σημερινών εμβολίων όσον αφορά την πρόληψη των σοβαρών ή πιο ελαφρών μορφών της νόσου, καθώς και των νοσηλειών και των θανάτων, πρόσθεσε.

Η Κουκ υπογράμμισε εντούτοις πως, με πέντε εμβόλια και έξι φάρμακα κατά της Covid-19, «είμαστε σε μια πολύ πιο σταθερή θέση απ' ό,τι πέρυσι».

«Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά επιπλέον εργαλεία», πρόσθεσε, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε χθες, Δευτέρα, τη χρήση ενός πέμπτου εμβολίου κατά της Covid, αυτού της αμερικανικής Novavax, μετά το πράσινο φως που δόθηκε από τον EMA.

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα στις ΗΠΑ, όπου είναι πλέον η κυρίαρχη, καθώς και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

