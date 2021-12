Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 – Τσιάρας: Τα fake news πλήττουν την Δημοκρατία και την ορθολογική σκέψη

Oι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και ο ρόλος της δημοσιογραφίας. Ποια είναι η αντιμετώπιση θύτη και θύματος των fake news.



«Τα fake news πλήττουν την Δημοκρατία και την ορθολογική σκέψη των πολιτών που δεν μπορούν να κρίνουν επί αληθών πληροφοριών», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ σχετικά με τα Fake news και τη Δικαιοσύνη, μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό και τον αρχηγό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλη Παπακώστα, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας, «πρόσφατα, με τις μεγάλες αλλαγές στον ποινικό κώδικα φέραμε την ρύθμιση στο πλαίσιο, όπως ήταν πριν από τις αλλαγές που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, ώστε η δικαστική Αρχή να δει το θέμα και όταν χρειάζεται να ασκήσει δίωξη».

Και πρόσθεσε: «Που έγκειται το θέμα από δημοσιογραφικής πλευράς σε ότι αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου; Η μετατροπή του αδικήματος από αδίκημα αποτελέσματος σε αδίκημα διακινδύνευσης ανοίγει μια «πόρτα», όμως τα τελευταία 50 χρόνια που υπάρχει η ρύθμιση αυτή, δεν έχει προκληθεί πρόβλημα σε κανέναν».

«Εμείς προσθέσαμε και έναν λόγο που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας. Λόγω των fake news εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Με την αλλαγή στον νόμο δώσαμε στον Έλληνα δικαστή την ευχέρεια να δει και να κρίνει αν και που χρειάζεται να παρέμβει», σημείωσε ακόμα ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ακόμα ότι «τα fake news είναι ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όσων πρέπει να γίνουν για να κάνει η κοινωνία τα επόμενα βήματα. Επί 50 χρόνια δεν υπήρξε δίωξη δημοσιογράφου και δεν υπήρχε πρόβλημα με επίκληση ότι υπάρχει πρόβλημα στην έκφραση γνώμης, υπήρξε διαχωρισμός με τα fake news».

«Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση θύτη και θύματος των fake news, η ευθύνη βαραίνει αυτόν που τα διαδίδει. Τις περισσότερες φορές δεν είναι αθώα η διασπορά ψευδών ειδήσεων, υπάρχει μια σκοπιμότητα από πίσω. Συνήθως δεν είναι παραπλανημένοι όσοι αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις», είπε ο κ. Τσιάρας.

«Σε καμία ευνομούμενη Δημοκρατία δεν θα υπήρχε η πρόθεση να περιορίσει κάποιος την ελευθερία του λόγου. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές και μπορούν να κρίνουν και να διακρίνουν πότε μιλάμε για έκφραση στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου και πότε μιλάμε για fake news. Δεν είναι απροστάτευτοι οι πολίτες», κατέληξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.





