“Fake News” Forum ANT1- Βερβεσός: “ανάχωμα” μια πρόβλεψη για οικονομικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Με τα sites και τα social media, με το διαδίκτυο, δεν υπάρχει γνώση για το ποιος είναι πίσω από κάθε μέσο ενημέρωσης και το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο που υπάρχει», σημείωσε εισαγωγικά στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ σχετικά με τα Fake news και τη Δικαιοσύνη, μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και τον αρχηγό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλη Παπακώστα.

«Εάν κάποια υπόθεση δικαστεί μετά από 7-8 χρόνια για την διασπορά μιας ψευδούς είδησης, αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για κάποιον να παράγει και να διακινήσει fake news. Θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα και αστική ευθύνη, να μπορεί να υποστεί οικονομικές κυρώσεις είτε αφορά την αποζημίωση σε όποιον θίγεται ή να υπάρχει πχ. ένα μέτρο για διακοπή λήψης διαφήμισης. Στον έντυπο Τύπο, με τις υψηλές αποζημιώσεις που καθιερώθηκαν κάποια στιγμή, αν και συχνά υπήρχαν ‘αχυράνθρωποι’, περιορίστηκε το φαινόμενο», είπε και συνέχισε πως:

«Ακόμη, υπάρχει και το θέμα του πώς και πότε ανακαλύπτεις ποιος πράγματι βρίσκεται πίσω από την κάθε ιστοσελίδα και το κάθε μέσο, ιδίως καθώς δεν μπορεί να γίνει άρση απορρήτου για αστική υπόθεση και να διεκδικήσω αποζημίωση από όποιον με έθιξε. Πρέπει να είναι κακούργημα για να αρθεί το απόρρητο, ενώ είναι πλημμέλημα η συκοφαντική δυσφήμιση».

Και κατάληξε: «Σε ό,τι αφορά την περίοδο του κορονοϊού και όσους με τον μανδύα μιας επιστημονικής ιδιότητας, πολλοί υποστηρίζουν διάφορα, αλλά πλέον όλοι γνωρίζουμε τι είναι και τι υποστηρίζει ο καθένας».





