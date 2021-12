Πολιτική

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 – Οικονόμου: Το Κράτος έχει βαθιά κουλτούρα για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων

Με ποιους τρόπους θα αντιμετωπιστούν τα fake news, ποιος ο ρόλος του Κράτους και ποιοι αντιμετωπίζουν ως «δουλειά» τις ψευδείς ειδήσεις.



«Έχουμε μια κοινωνία έτοιμη να καταναλώσει ψευδείς ειδήσεις, χωρίς την ικανότητα να τις διακρίνει. Αυτό σε περιόδους κρίσεων, με την κατασκευή ορισμένων δίπολων, τα εκμεταλλεύονται ορισμένοι και έτσι όλοι γινόμαστε πιο ευάλωτοι στην διάχυση τέτοιων πληροφορίων», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπροσωπος Γιάννης Οικονόμου, στην συζήτηση στην οποία συμμετείχαν επίσης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ο Πρόεδρους του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, ο Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ Γιώργος Πλειός και ο Πρόεδρος Cyber Security International Institute Μανώλης Σφακιανάκης, στο πλαίσιο του forum που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τα Fake News.

Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, «δύο πράγματα μπορείς να κάνεις: να πας στην κοινωνία να αναζητήσεις τι γίνεται και πως μπορεί να ερεθίσεις το μυαλό των ανθρώπων ή οφείλεις να εφαρμόσεις και εργαλεία που σου δίνει η Πολιτεία, όπως ο νέος Ποινικός Κώδικας, που δίνει απάντηση σε περιστατικά όπως η άσκηση βίας στον Γυμνασιάρχη στο Αιγίνιο ή η δράση ορισμένων τσαρλατάνων που μπορεί κάποια στιγμή να πήραν ένα πτυχίο και έχουν τον «μανδύα» να εκμεταλλευθούν καταστάσεις».

«Όλοι έχουμε την ωριμότητα να διακρίνουμε τα θέματα και το Κράτος μας έχει μια βαθιά κουλτούρα για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων που στην περίοδο της πανδημίας μπορεί να έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε απαράδεκτες συμπεριφορές με κάθε τρόπο, για να μην φτάσουμε στην απαγόρευση της έκφρασης γνώμης και της ελευθερίας του λόγου», τόνισε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:



«Εφαπτόμενο κύκλοι είναι οι απόψεις που μπορεί να διατυπώνονται με τις ψευδείς ειδήσεις που αναπαράγονται. Τα διαδίκτυο είναι σίγουρα μια κατάκτηση. Το αξιόποινο των fake news δεν το κρίνει καμία Κυβέρνηση, το αποφασίζουν και το κρίνουν οι δικαστές, σε ένα Κράτος δικαίου».



«Κάποιοι αντιμετωπίζουν ως «δουλειά» τις ψευδείς ειδήσεις και την εκμετάλλευση πολιτών, αυτήν την περίοδο δικάζεται γιατρός που εκμεταλλευόμενος τα fake news απέκτησε πελατεία. Δεν χρειάζεται νόμος σε αυτόν να τον τιμωρήσει; Η πανδημία κάποια στιγμή θα περάσει, το φαινόμενο των fake news θα είναι παρών και θα πρέπει ένα ευνομούμενο Κράτος να είναι έτοιμο για να τις αντιμετωπίσει», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το πρόβλημα έγκειται όταν μιλάμε για στοχευμένα λαθεμένη άποψη που διοχετεύεται σε συγκεκριμένα ακροατήρια. Σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε και να δούμε πως ως κοινότητα και ως κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Το ζήτημα είναι πως θα περιορίσουμε το εσκεμμένα λαθεμένο προς συγκεκριμένες ομάδες και κατευθύνσεις και τους δημιουργεί ή μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα στους ίδιους και στην κοινωνία ευρύτερα», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Μην προσπερνάμε το γεγονός πως τα fake news, που βεβαίως έχουν κάνει ζημιά στην περίοδο της πανδημίας, αφορούν όλο και μικρότερο τμήμα του κόσμου, καθώς πολλοί που ήταν αντιεμβολιαστές ή επιφυλακτικοί άλλαξαν γνώμη και εμπιστεύθηκαν την επιστήμη, αρνούμενοι να ακολουθήσουν τον δρόμο του σκοταδισμού. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερο, πρώτα και κύρια με την Παιδεία και μετά με άλλα μέσα που έχει η Πολιτεία».

