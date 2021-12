Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: Ο πρώτος θάνατος στο Ισραήλ

Τον πρώτο θάνατο ανθρώπου με τη μετάλλαξη Όμικρον κατέγραψαν τα ΜΜΕ του Ισραήλ.

Το Ισραήλ κατέγραψε τον πρώτο του γνωστό θάνατο από την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν σήμερα ότι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, πέθανε στην πόλη Μπερ Σεβά τη Δευτέρα.

Ο ασθενής κατέληξε στο Ιατρικό Κέντρο Σορόκα και είχε υποκείμενα νοσήματα, γράφουν σήμερα η εφημερίδα Times of Israel και η Ynet news, η ηλεκτρονική αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ.

Και τα δύο μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν πάνω από 60 ετών και είχε κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 αλλά όχι μια τρίτη, αναμνηστική δόση.

Το υπουργείο Υγείας και το Σορόκα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα να απαντήσουν σε αίτημα για να επιβεβαιώσουν την πληροφορία. Νωρίτερα το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 340 γνωστά κρούσματα της Όμικρον στο Ισραήλ.

