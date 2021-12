Κόσμος

Κομισιόν: Πιστοποιητικό εμβολιασμού με ισχύ 9 μηνών

Τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους νέους κανόνες και τα στοιχεία με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους περιορισμούς.

Ισχύ εννέα μηνών θα έχει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, καθορίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εγγυηθεί ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα συνεχίσουν να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία του συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία καθώς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα παρέχει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας της ΕΕ. Το Πιστοποιητικό συνεχίζει να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, στην ΕΕ έχουν εκδοθεί 807 εκατομμύρια πιστοποιητικά. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο: μέχρι τώρα 60 χώρες και εδάφη σε πέντε ηπείρους έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια εντός της ΕΕ εναρμονίζουν τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η περίοδος ισχύος λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται αναμνηστικές δόσεις το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολιασμού. Το Πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο χάριτος επιπλέον τριών μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού μπορούν να προσαρμοστούν και οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αναμνηστικές δόσεις.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ανέφερε ότιμια εναρμονισμένη περίοδος ισχύος για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αποτελεί αναγκαιότητα για ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Η δύναμη και η επιτυχία αυτού του ανεκτίμητου εργαλείου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έγκειται στη συνεκτική χρήση του σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες για την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού ισχύουν για τους σκοπούς του ταξιδιού. Κατά την εισαγωγή διαφορετικών κανόνων για τη χρήση των πιστοποιητικών σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να τους ευθυγραμμίσουν με αυτούς τους νέους κανόνες για να παρέχουν βεβαιότητα στους ταξιδιώτες.

Επιπλέον, η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους κανόνες για την κωδικοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, που δείχνουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς, μπορούν πάντα να διακρίνονται από τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται έπειτα από αναμνηστική δόση.

Οι ενισχυτικές δόσεις θα καταγράφονται ως εξής:

3/3 για αναμνηστική δόση μετά από μια αρχική σειρά εμβολιασμού 2 δόσεων.

2/1 για αναμνηστική δόση μετά από εμβολιασμό μίας δόσης ή μία δόση εμβολίου 2 δόσεων που χορηγείται σε άτομο που έχει αναρρώσει.

Ο Ντιντιέ Ρεντέρ, Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια ιστορία επιτυχίας. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι και να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στη νέα γνώση. Τα μονομερή μέτρα στα κράτη μέλη θα μας επαναφέρουν στον κατακερματισμό και την αβεβαιότητα που είδαμε την περασμένη άνοιξη. Η περίοδος αποδοχής των εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται όταν σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με σιγουριά. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενισχυτές θα κυκλοφορήσουν γρήγορα για την προστασία της υγείας μας και τη διασφάλιση ασφαλών ταξιδιών».

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Tιερί Μπρετόν σημείωσε ότι «το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για την COVID έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις ενισχυτικές δόσεις, το πιστοποιητικό παραμένει ουσιαστικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διαφορετικών κυμάτων της πανδημίας».

