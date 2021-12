Κοινωνία

Παναγιωτόπουλος: Ο Λύτρας για τα 9 βίντεο και την πλατφόρμα ανταλλαγής ερωτικών πληροφοριών

Τι αποκάλυψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο συνήγορος ακόμη μιας γυναίκας που δηλώνει "θύμα" του παρουσιαστή. Τι λέει για την πλατφόρμα "ενημέρωσης" για την ερωτική ζωή γυναικών από όλη την Ελλάδα.

«Μιλάμε για συνολικά 9 βίντεο που ξέρουμε ότι είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, αναφερόμενος στον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την ανάρτηση στο ίντερνετ περιεχομένου από προσωπικές στιγμές με ερωτικές συντρόφους του, που προσφέρεται σε «κοινή θέα», εν αγνοία τους.

«Εγώ εκπροσωπώ την κόρη φιλικού του ζευγαριού, που όταν είχαν επαφές και έγινε η καταγραφή των προσωπικών στιγμών τους, ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας, «αυτός ο τύπος έχει θέματα ψυχολογικής και ψυχιατρικής φύσεως και προβλήματα ανασφάλειας, διότι δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο για να κάνει τέτοιες ενέργειες»

«Σε ότι αφορά τα θύματα και την «έλξη» για εκείνον, προφανώς έχει παίξει ρόλο η τηλεόραση και η δημοσιότητα του. Έχει εκμεταλλευθεί αυτό που του προσφέρει η αναγνωρισιμότητα του, ια να συνάψει τις επαφές» προσέθεσε ο δικηγόρος.

Όπως διευκρίνισε, μένει να φανεί από την έρευνα εάν η ανάρτηση των ερωτικών βίντεο στο διαδίκτυο είχε και οικονομικό όφελος για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, λέγοντας πως «αν υπήρξε όφελος και το ποσό είναι άνω των 120.00 ευρώ μιλάμε για κακούργημα».

Σημείωσε μάλιστα πως «το αδίκημα είναι Αυτόφωρο, δεν έχει σταματήσει το αδίκημα, διαπράττεται κάθε ημέρα. Πρέπει και η Εισαγγελία να λάβει τα μέτρα της», συμπληρώνοντας πως «κάναμε χθες επισήμως την καταγγελία και περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσει η Δικαιοσύνη».

Ο κ. Λύτρας αποκάλυψε ακόμη πως είχε καταγγελία από μια κοπέλα από την Θεσσαλονίκη, για την λειτουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών για ερωτικές συντρόφους, λέγοντας πως την επισκέφθηκε και «είδα ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την σεξουαλική ζωή γυναικών από όλη την Ελλάδα. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία μιας γυναίκας και αναφέροντας ότι μένει εκεί και πως την λένε, κάποιος άλλος από τους χρήστες, προφανώς από την περιοχή της, που την γνωρίζει ξεκινά και αναφέρει πληροφορίες για την ερωτική ζωή της γυναίκας και όχι μόνο»

