Ο Σάκης Τανιμανίδης στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1 «Η Φάρμα» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε στο νοσοκομείο.

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», έγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης χωρίς να αποκαλύπτει τον λόγο που τον οδήγησαν εκεί.



Η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό” ενημέρωσε πως ο Σάκης Τανιμανίδης έφυγε εκτάκτως από τα γυρίσματα της “Φάρμας” και πως έχει λοίμωξη του αναπνευστικού και πως δεν νοσεί από κορονοϊό, όπως πολλοί διαδίδουν στα social media.

