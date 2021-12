Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: επιστολή για το ταξίδι στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την επιστολή που έστειλε ο Πάπας στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.



Ευχαριστήρια επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια απέστειλε ο Πάπας Φραγκίσκος, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ελλάδα, με την οποία τον ευχαρίστησε για την παρουσία του τόσο κατά την άφιξή του όσο και κατά την αναχώρησή του, η οποία όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, έλαβε χώρα ανήμερα της ονομαστικής εορτής του υπουργού, του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή του ο Ποντίφηκας εξέφρασε επίσης την ευχαρίστησή του για, όπως αναφέρει «τον διορατικό προβληματισμό» του υπουργού Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν. Προσέθεσε δε ότι η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών αποτελεί γεφυροποιό στοιχείο στην προώθηση του διαλόγου προς όφελος της ανθρωπότητας.

Επισημαίνεται ότι πριν από την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Καρδινάλιο Parolin και είχε συνομιλήσει επανειλημμένα με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Αρχιεπίσκοπο Gallagher.

Κατά τις ανωτέρω επαφές συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βατικανού, καθώς και άλλων ορθόδοξων και καθολικών κρατών για την εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake news” Forum ΑΝΤ1: η “απειλή” των ψευδών ειδήσεων και η αντιμετώπιση τους (βίντεο)

Μεσσηνία: Νεκρό βρέφος μετά από γέννα σε τροχόσπιτο

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί μετέφεραν σε 3 λεπτά γυναίκα στο νοσοκομείο (βίντεο)