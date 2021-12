Κοινωνία

“Αποστολή”: Εκστρατεία αγάπης σε Κιλκίς και Καστοριά (εικόνες)

Δώρα αγάπης έκανε ο φιλανθρωπικός Οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε οικογένειες στο Κιλκίς.

Το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2021, κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσα, επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, μεταφέροντας είδη διατροφής και σχολικές τσάντες, τα οποία και επέδωσε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ .Βαρθολομαίο.

Ακολούθως επισκέφθηκαν μαζί το 2ο και το 4ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς και είχαν την χαρά να ενημερωθούν από τους Διευθυντές των σχολείων για τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τις ανάγκες τους.

Παράλληλα, μεταφέροντας τις πατρικές ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, προσέφεραν στα παιδιά σχολικές τσάντες με γραφική ύλη, φιλοτεχνημένες από Ελληνόπουλα που διαβιούν στις Η.Π.Α και η προσφορά τους μέσω της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» αποτελεί ένα άριστο δείγμα ενότητας, φιλίας και αδελφοσύνης. Ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας είχε την ευκαιρία μιλήσει με τα παιδιά και τους δασκάλους και να ενημερωθεί για θέματα της τοπικής μαθητικής κοινωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ .Βαρθολομαίος ευχαρίστησε τους δασκάλους και τους μαθητές για την δυνατότητα των συναντήσεων αυτών καθώς και τον κ.Κωνσταντίνο Δήμτσα για την έμπρακτη και την πλούσια προσφορά της αγάπης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τον Σεβασμιώτατο κ. Βαρθολομαίο μοίρασαν δέματα αγάπης σε οικογένειες του Κιλκίς.

«Δέματα Αγάπης» και στην Καστοριά

Την ακριτική Μητρόπολη της Καστοριάς, επισκέφθηκε, o Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κωνσταντίνος Δήμτσας με συνεργάτες του. Παρέδωσαν 4 τόνους τροφίμων μακράς διαρκείας σε 300 δέματα αγάπης και 300 σχολικές τσάντες στη Μητρόπολη και σε δημοτικά σχολεία προς ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη και μαθητών εν΄ όψει των Χριστουγέννων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος υποδέχθηκε στην Επισκοπή τον κ. Δήμτσα και δόθηκε η δυνατότητα να συνομιλήσουν για διάφορα θέματα που αφορούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο κ. Ιερώνυμο για την άγρυπνη και αδιάκοπη μέριμνα αλλά και το αστείρευτο ενδιαφέρον του για τους συνανθρώπους μας που κρατούν Θερμοπύλες σε κάθε ακριτική γωνιά. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι, τόνισε, ο Μητροπολίτης.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο και υπογράμμισε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός αγκαλιάζει τις ανάγκες κάθε ακριτικής περιφέρειας. Στη συνέχεια δήλωσε ότι: « Έρχονται Χριστούγεννα και μεταλαμπαδεύουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης και της αγάπης σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Τα Χριστούγεννα είναι κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, μια ατομική και εσωτερική εμπειρία. Είναι η εποχή που μοιραζόμαστε στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν ομορφότερες στιγμές και αναμνήσεις από τις στιγμές της ανθρωπιάς και της προσφοράς. Με την Καστοριά μας συνδέουν παρόμοιες παρεμβάσεις στο παρελθόν και η υλοποίηση τους που συμβάλλουν στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Σημείο αναφοράς στην κάθε μας προσπάθεια και η νέα γενιά που ενισχύουμε και στηρίζουμε τα βήματα τους από την σχολική τους ηλικία».

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μαζί με τον κ. Δήμτσα επισκέφτηκαν την Κεντρική Αποθήκη Προμηθειών και έγινε διανομή των δεμάτων αγάπης της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» σε εμπερίστατες οικογένειες και κατοίκους της περιοχής.

Τέλος επισκέφτηκαν το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, στο οποίο, μοίρασαν δώρα στους μικρούς μας φίλους εν΄όψει της εορτής των Χριστουγέννων και άξιο αναφοράς είναι πως τα δώρα που περιείχαν τα σχολικά είδη προέρχονταν από τον IOCC.

