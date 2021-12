Life

“Το Πρωινό”: Παραμονή Χριστούγεννων με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο

Άκρως εορταστικό «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά, το Γιώργος Λιάγκα και την παρέα τους.

Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας, αλλά και όλη η παρέα της εκπομπής έρχονται την Παραμονή των Χριστουγέννων για να μας σερβίρουν ένα άκρως εορταστικό «Πρωινό»!

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου στις 09:50, η αγαπημένη καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 βάζει τα καλά της και μας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή με πολύ κέφι και εορταστική διάθεση.

Πρόσωπα που έχουμε αγαπήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο μάς δίνουν τις ευχές τους και μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους από τα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχουν περάσει.

Ο Πέτρος Συρίγος μάς ετοιμάζει Πάβλοβα για το γιορτινό τραπέζι!

Η Food Blogger BABYGRAM BY CLIO μας φτιάχνει πεντανόστιμα Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με γκι και μέλι.

Η Λίτσα Πατέρα μάς δίνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για τις ημέρες των εορτών!

Καλεσμένος την Παραμονή Χριστουγέννων ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αποκαλύπτει κρυφές πτυχές της ζωής του και σχολιάζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια όλα όσα μας απασχόλησαν αυτή τη χρονιά.

Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός και μουσικοσυνθέτης, μαζί με την παρέα του, ανεβάζει το κέφι στο πλατό και μας χαρίζει αξέχαστες επιτυχίες του, αλλά και αγαπημένες μελωδίες.

