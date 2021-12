Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για υγειονομικούς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την τρίμηνη παράταση της αναστολής εργασίας προειδοποιώντας πως μπορεί να είναι η τελευταία.

Το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για γιατρούς και νοσηλευτές για να μπορούν να εργάζονται στο ΕΣΥ, εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι όσοι ανεμβολίαστοι γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, έχουν το περιθώριο των τριών μηνών που τους καλύπτει η ισχύς του μέτρου, για να αποφασίσουν αν θα κάνουν το εμβόλιο ή αν θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΕΣΥ.

«Εξετάζεται σοβαρά από την κυβέρνηση η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για να συνεχίσουν να εργάζονται οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής. Η εξέλιξη της πανδημίας δείχνει ότι πρέπει να παραταθεί το μέτρο αναστολής εργασίας μέχρι 31/3/2022. Το μέτρο θα επαναξιολογηθεί τότε, και εξετάζεται σοβαρά να καταστεί υποχρεωτικό για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ.

Θα πρέπει σε αυτό το τρίμηνο να αποφασίσουν. Θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όσο διαρκεί η πανδημία. Εξετάζεται να μη δοθεί άλλη παράταση του κράτους στο μέτρο της αναστολής και δεν θα μπορέσουν να παρέχουν πλέον την εργασία τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Συνεπώς όλοι αυτοί που βρίσκονται σε αναστολή καλούνται αυτό το τρίμηνο να πάρουν την απόφασή τους αν θα κάνουν το εμβόλιο για να συνεχίσουν να εργάζονται ή αν θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης, επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής, την επιβολή περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μετά τις γιορτές.

«Είναι μία ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης -συνεδριάζει αυτή τη στιγμή η ειδική επιτροπή- ότι μετά τις γιορτές θα υπάρχει οπωσδήποτε ένα πλαίσιο περιοριστικών μέτρων. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί τα περιοριστικά μέτρα και η κυβέρνηση θα πάρει τις τελικές της αποφάσεις για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του στην Ολομέλεια, με «ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

«Παρακολουθούμε κάθε μέρα τα δεδομένα, η βούληση της κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε και χθες από τον πρωθυπουργό, είναι τα μέτρα να ισχύουν μετά τις γιορτές. Θα εξετάσουμε τι μέτρα θα πάρουμε μετά την εισήγηση της επιτροπής τις επόμενες μέρες», ανέφερε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε.

«Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση της κατάστασης και αναλόγως των στοιχείων που θα έχουμε θα προσδιορίσουμε και τις αποφάσεις μας, με βούληση όμως να γίνει κανονικά το διάστημα αυτό των εορταστικών εκδηλώσεων με το ισχύον πλαίσιο».

Ταυτόχρονα, ο κ. Πλεύρης διεμήνυσε ότι «το επόμενο δεκαήμερο θα γίνουν τόσοι έλεγχοι, όσοι έγιναν όλο το χρόνο που πέρασε, οπότε δεν θα πρέπει να διανοηθεί κανένας σε όποια χώρο και αν εργάζεται, ότι δεν θα εργάζονται μέσα μόνο άτομα εμβολιασμένα».

Ακόμα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι έφθασαν στο 70% οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί και στο 66% είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι.

Όπως είπε, στον ενήλικο πληθυσμό έχει καλυφθεί το 80% αυτών που έχουν κάνει την πρώτη δόση και στο 75% όσων έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας κάλεσε όλους τους πολίτες να κάνουν «self test» το διάστημα των εορτών ώστε να υπάρχει η ιχνηλάτηση σε πραγματικό χρόνο.

