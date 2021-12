Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Απεργία των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία

Για πότε προκηρύχθηκε η απεργία και ποια είναι τα αιτήματα.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία, για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η Εκτελεστική Eπιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανταποκρινόμενη στο αίτημα των ομοσπονδιών ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ κηρύσσει, με ομόφωνη απόφασή της, 24ωρη απεργία την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία με αιτήματα:

Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Έξω οι ιδιώτες από την Κοινωνική Ασφάλιση

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, ενιαία λογισμικά προγράμματα κλπ, ώστε να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα για να μπορούν να ικανοποιούνται άμεσα όλα τα αιτήματα συνταξιούχων και ασφαλισμένων

Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων

Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές – Επαναφορά 13ου & 14ου μισθού

Καμιά περικοπή εργατικών δικαιωμάτων

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά, στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

Αγωγή κατέθεσε ο ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ με αγωγή που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζητεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναγνωριστούν ως παράνομες οι απεργίες που προκήρυξαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής-ΠΟΠΟΚΠ (48ωρη στις 23 και 24 Δεκεμβρίου) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ - ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ (24ωρη στις 23 Δεκεμβρίου). Οι απεργίες αυτές προκηρύχθηκαν μετά την εντολή που έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης προς την διοίκηση του ΕΦΚΑ για την αναστολή των αδειών των υπαλλήλων την περίοδο των εορτών για να καλυφθούν οι αυξημένες και έκτακτες ανάγκες του ΕΦΚΑ.

