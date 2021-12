Οικονομία

Χατζηδάκης για εκκρεμείς συντάξεις: 20 λογισμικά από Μάρτιο - Το Ασφαλιστικό είναι “κουρελού”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις προσλήψεις στον ΕΦΚΑ, τα μέτρα υπέρ των ΑΜΕΑ, την αναμονή 1.127 υποθέσεων στο Πειθαρχικό και τους συνδικαλιστές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα άτομα με αναπηρίες, λέγοντας ότι πρέπει πολλά να γίνουν στην Ελλάδα για αυτά, αναφέροντας ωστόσο πως με πρόσφατες παρεμβάσεις έγιναν κάποια θετικά βήματα, όπως η θέσπιση του Προσωπικού Βοηθού, η έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας που βοηθά στην επαφή τους με το Δημόσιο, αλλά και η κατάργηση της υποχρέωσης επανεμφάνισης ακρωτηριασμένων και άλλων κατηγοριών αναπήρων στις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ακόμη, είπε πως υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και για παραλογισμούς του συστήματος, αναφερόμενος σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Καθημερινή», σύμφωνα με το οποίο ο ΕΦΚΑ απαιτεί από συναλλασσόμενο να διαβεβαιώνει ότι είναι εν ζωή, υπογράφοντας σχετικό κείμενο ενώπιον υπάλληλου, ο οποίος εν συνεχεία πιστοποιεί ότι ο ασφαλισμένος είναι πράγματι ζωντανός!

Σε ότι αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως «το 2019 εκδόθηκαν 130.000 συντάξεις, πέρσι 160.000 και τώρα είμαστε ήδη στις 200.000 και απομένει και ο Δεκέμβριος και σημειώστε ότι έχουμε και αυξημένες αιτήσεις συνταξιοδότησης, εσφαλμένα κατά την γνώμη μου, νομίζοντας πολλοί ότι κάτι θα αλλάξει στο Ασφαλιστικό».

Απαντώντας σε σχόλια πως είναι αισιόδοξη η εκτίμηση του ότι δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις μετά από το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «από τον Μάρτιο θα τεθούν σε λειτουργία 20 λογισμικά διαφορετικά για την έκδοση τους, έχουν γνώση οι φύλακες, δεν πάμε στα τυφλά όταν λέμε ότι τότε δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις».

Προσέθεσε ότι «στόχος είναι μέχρι τον Φεβρουάριο να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες έως και το 2019. Μόνο καλό μπορεί να κάνει η εμπλοκή διαπιστευμένων δικηγόρων και λογιστών, όση κριτική και αν ασκείται σε αυτό. Τους συνταξιούχους δεν τους νοιάζει αν την σύνταξη θα την «δώσει» ο ΕΦΚΑ ή ο δικηγόρος ή ο λογιστής. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αμφιταλαντευόμενη, πρέπει να πάρει αποφάσεις υπέρ των πολιτών και αυτό κάνει».

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, για τις συντάξεις όσων έχουν οφειλές, γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις, καθώς δεν υπήρχαν πλήρη αρχεία τα προηγούμενα χρόνια.

«Υπάρχουν πάνω από χίλιοι διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης των μισθωτών, το Ασφαλιστικό είναι μια «κουρελού» από πλευράς νόμων και κανονιστικών διατάξεων. Προχωράμε σε μια περαιτέρω φάση απλούστευσης της διαδικασίας. Με τον νέο νόμο, «κόβουμε δρόμο» για τις προμήθειες, μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα γίνουν 500 μόνιμες προσλήψεις και τον Φεβρουάριο θα υπάρξουν άλλες 100 προσλήψεις με σύμβαση έργου. Ακόμη, πάμε σε τριετείς συμβάσεις, προκειμένου να φέρουμε στελέχη ικανά από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στον ΕΦΚΑ, ώστε να αλλάξουμε ταχύτητα», είπε ο Υπ. Εργασίας.

Σημείωσε πως «τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες, η «αυτόματη», ηλεκτρονική έκδοση σύνταξης θα προχωρήσει και στους αναπήρους και στους μισθωτούς, υπάρχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει πλήρως ηλεκτρονικό αρχείο για τους ασφαλισμένους».

Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα δοθούν επιπλέον κίνητρα στους υπαλλήλους, ενώ θα ενταθούν παράλληλα οι εσωτερικοί έλεγχοι.

Ακόμη, είπε πως «έχουμε 1.127 περιπτώσεις που περιμένουν στο Πειθαρχικό. Βάζουμε εκεί επικεφαλής ανώτατο δικαστικό και βγάζουμε από αυτό τους συνδικαλιστές, καθώς αυτό δεν είναι δική τους δουλειά. Ακόμη και περιπτώσεις που έστειλα εγώ στο Πειθαρχικό, είναι σε αναμονή».

Τέλος, σε ότι αφορά τον κατώτατο μισθό, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πως «η διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του χρόνου, με διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων», ενώ είπε πως «το ποσοστό αύξησης έχουμε πει ότι θα είναι σχετικό με τον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι θα είναι διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης, αυτά είναι απλά μαθηματικά. Πέρσι δεν είχαμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά είχαμε αύξηση του κατώτατου μισθού».

