Κορονοϊός - Σουηδία: πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μικροτσίπ κάτω από το δέρμα (εικόνες)

«Αν το κινητό σας κλείσει από μπαταρία, είναι πάντα προσβάσιμο το πάσο σας»

Μία startup με βάση τη Στοκχόλμη, η Epicenter, αποκάλυψε έναν καινούριο τρόπο να βεβαιώνει κανείς τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού, ένα μικροτσίπ εμφυτευμένο κάτω από το δέρμα.

Το εμφύτευμα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, μπορεί να διαβαστεί από κάθε συσκευή μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στις ανέπαφες πληρωμές.

Σε βίντεο που μοιράστηκε η εταιρεία Epicenter, ο επικεφαλής διανομής, Hannes Sjoblad, που έχει το μικροτσίπ στο χέρι του, απλά κουνάει μπροστά του ένα smartphone και επιβεβαιώνει ότι είναι εμβολιασμένος.

«Τα εμφυτεύματα είναι μια πολύ ευέλικτη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτή τη στιγμή είναι πολύ βολικό να έχει κανείς άμεσα προσβάσιμο το πιστοποιητικό εμβολιασμού» δήλωσε ο Sjoblad.

Καθώς εστιατόρια, μπαρ, μουσεία και πλήθος κλειστών χώρων απαιτούν σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο των πελατών, η Epicenter σκέφτηκε ότι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση μέσω του μικροτσίπ.

«Αν το κινητό σας κλείσει από μπαταρία, είναι και πάλι προσβάσιμο το πάσο του κορονοϊού» εξηγεί ο Sjoblad.

Το μικροτσίπ βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα, είτε στο χέρι είτε ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη. Σύμφωνα με τον Sjoblad, η διαδικασία είναι «εντελώς αναστρέψιμη» και δεν απαιτεί ειδική εφαρμογή τηλεφώνου.

