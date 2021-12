Οικονομία

Τουριστικές εισπράξεις: “Άλμα” το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος για τα έσοδα από τον τουρισμό.

Αύξηση κατά 5,982 δις. ευρώ η 142% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου και διαμορφώθηκαν στα 10,196 δισ. ευρώ καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 93,8% και διαμορφώθηκε σε 13,763 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 7,102 εκατομμύρια ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τον Οκτώβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 159,8% και ανήλθαν στα 1,438 δισ. ευρώ, έναντι 554 εκ ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020 ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 2.144 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Αναλυτικότερα την περίοδο Ιανουαρίου-Οκωβρίου του 2021 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.300 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.491 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 93,8%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 23,7%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 46,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 76,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την ίδια περίοδο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 93,8% και διαμορφώθηκε σε 13.763 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.102 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 103,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 62,8%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 9.673 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 103,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.091 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 73,9%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 109,1% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 90,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 92,9% και διαμορφώθηκε σε 2.883 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 146,8% σε 1.141 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 44,5% και διαμορφώθηκε σε 1.485 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 265,9% σε 365 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 286,4% και διαμορφώθηκε σε 94 χιλ. ταξιδιώτες.

Τον Οκτώβριο του 2021 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1.267 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 490 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, αύξηση κατά 159,8% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.438 εκατ. ευρώ, έναντι 554 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ αύξηση κατά 167,8% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Οκτώβριος 2021: 171 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2020: 64 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 124,5%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 55,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 69,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Οκτώβριο του 2021 όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 159,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 127,1% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 881 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 223,3% (Οκτώβριος 2021: 526 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2020: 163 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 122,2% (Οκτώβριος 2021: 789 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2020: 355 εκατ. ευρώ), καθώς και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 179,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 92 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 91,3% και διαμορφώθηκαν στα 462 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 77,4% στα 90 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 124,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2.355,1% και διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 2.159,6% και διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 142,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 10.196 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 138,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.694 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 135,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.299 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.363 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 127,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 200,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.331 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 100,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 2.244 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία εμφάνισαν άνοδο κατά 173,8% και διαμορφώθηκαν στα 997 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 91,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.409 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 632,1% και διαμορφώθηκαν στα 588 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 624,5% και διαμορφώθηκαν στα 96 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2021 διαμορφώθηκε σε 2.144 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 121,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 221,6%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 117,3% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 140,9%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.225 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 115,6%. Άνοδο κατά 127,4% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 213 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 71,0% και διαμορφώθηκε σε 669 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 73,4% σε 135 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 54,7% και διαμορφώθηκε σε 310 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 2.131,4% σε 69 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 2.020,9% και διαμορφώθηκε σε 28 χιλ. ταξιδιώτες.