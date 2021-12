Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία - Ζόραν Ζάεφ: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πήραμε αποφάσεις που επέτρεψαν στους Μακεδόνες και τη μακεδονική γλώσσα να επιβεβαιωθούν από όλο τον κόσμο».

Την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας και την παραίτηση της κυβέρνησής του υπέβαλε το απόγευμα της Τετάρτης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους βουλευτές, ο Ζόραν Ζάεφ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στη σχετική επιστολή του αναφέρει ότι παραιτείται λόγω της ήττας του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) στις δημοτικές εκλογές στη χώρα, που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Τότε, ο Ζόραν Ζάεφ είχε αναγγείλει ότι θα παραιτηθεί από αρχηγός του κόμματος και από πρωθυπουργός της χώρας.

«Κατά τη θητεία μου ως πρωθυπουργού λάβαμε ιστορικές αποφάσεις, με τις οποίες η Βόρεια Μακεδονία, αντί για “πρώην δημοκρατία”, χωρίς μόνιμη και κυρίαρχη θέση της στην κοινωνία των εθνών, έλαβε ό,τι της ανήκει, σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και την ιστορική της αξία. Οι αποφάσεις αυτές επέτρεψαν στους Μακεδόνες και τη μακεδονική γλώσσα να επιβεβαιωθούν από όλο τον κόσμο και τη φορά αυτή και από τη γείτονα και φίλη μας, Ελλάδα. Πιστεύω ότι με αυτό εξασφαλίσαμε διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και στρωμένο δρόμο για την οικονομική ευημερία του λαού μας» αναφέρει ακόμη ο Ζόραν Ζάεφ, στην επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους βουλευτές της χώρας.

Αύριο, το Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει, χωρίς συζήτηση, τις παραιτήσεις και εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Βουλής θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εντός δέκα ημερών πρέπει να ορίσει εντολοδόχο πρωθυπουργό.

Ο τελευταίος, από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή, πρέπει σε διάστημα 20 ημερών να παρουσιάσει στη Βουλή το πρόγραμμα της κυβέρνησής του και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Το νέο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να σχηματιστεί περί τα μέσα Ιανουαρίου 2022.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Ζόραν Ζάεφ είναι πρωθυπουργός της χώρας από τον Ιούνιο του 2017.

Επόμενος πρωθυπουργός ο Κοβάτσεφσκι

Υπενθυμίζεται πως ο Ζάεφ παραιτήθηκε από την ηγεσία του SDSM στα τέλη του περασμένου μήνα και μερικές ημέρες αργότερα διεξήχθησαν εσωκομματικές εκλογές, από τις οποίες νέος αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος αναδείχτηκε ο νυν υφυπουργός Οικονομικών, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του Ζάεφ.

Ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, όπως έχει γνωστοποιηθεί από το SDSM, θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο σημερινό κυβερνητικό σχήμα, πέρα από το SDSM και ορισμένα μικρότερα κόμματα με τα οποία αυτό συνεργάζεται συμμετέχει και το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, ενώ στο νέα κυβέρνηση θα συμμετέχει και το επίσης αλβανικό κόμμα «Εναλλακτική», το οποίο θα αναλάβει τρία υπουργεία (Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης και Διασποράς)

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake news” Forum ΑΝΤ1: η “απειλή” των ψευδών ειδήσεων και η αντιμετώπιση τους (βίντεο)

Μεσσηνία: Νεκρό βρέφος μετά από γέννα σε τροχόσπιτο

Πάπας Φραγκίσκος: Ευχαριστήρια επιστολή στον Δένδια

.