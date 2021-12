Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 169 σημεία

Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία, στα οποία θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 169 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, για την διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Καισαριανής, πλατεία Καισαριανής, 09:00-15:00 Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αίθουσα 1ου ΚΑΠΗ Αλεξιουπόλεως 27, 14:00-20:00 Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ Μαρούσι, 09:30-15:00 Δ. Πειραιά, Β1 ΚΑΠΗ Βασ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 Δ. Μαγούλας, Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας, 11:00-17:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Γλυφάδας, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από Εκκλησία Αγίου Κων/νου, Βασ. Κων/νου, 09:30-15:00 Δ. Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής 57, Κάτω Κηφισιά, 09:30-15:00 Δ. Περιστερίου, Δημοτικά Καταστήματα, γραφεία Ερυθρού Σταυρού, έναντι της πλατείας Δημαρχείου, Στάση Μετρό “Περιστέρι”, 12:00-18:00 1ο πολυδύναμο κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2103626869) 2ο πολυδύναμο Κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2109239865) 3ο Δημοτικό Ιατρείο-Πετράλωνα, θεσσαλονίκης & Ηρακλειδών, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2103427515,-513) 4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2105121921) 5ο Δημοτικό Ιατρείο-Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2102015510,-511) 6ο πολυδύναμο Κέντρο- Δημοτικό Ιατρείο-Κυψέλη, Χανίων 4Β, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2108836200) Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 12:00-19:00. Δ. Πυλαίας, ΚΑΠΗ Πανοράματος, Αγ. Γεωργίου 4, 09:30 - 15:00. Δ. Καλαμαριάς, δημοτικό θέατρο Ν. Βότσης, Ανατολικής Θράκης 9, 09:30-15:00. Δ. Θέρμης, ΚΑΠΗ Τριλόφου,πλατεία δημαρχείου, 09:30-15:00. Δ. Νεάπολης- Συκεών,δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125, 09:30-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Αιτωλοακαρνανία,Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 08:30 -14:00 Αιτωλοακαρνανία, Καλύβια, Κοινοτικό Κατάστημα Καλυβίων, 09:00 - 11:00 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 08:30-14:30 Αιτωλοακαρνανία, κοινοτικό κτίριο, ίδρυμα Τσώνη,Ναύπακτος, 09:00-14:00 Άνδρος, Χώρα Κέντρο Υγείας Άνδρου, 09:00-17:00 Άνδρος, Μπατσί Άνδρος(πλησίον ΚΕΠ), 10:00-16:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αργολίδα, Πνευματικό Κέντρο “Ιερεύς Γεώργιος Νταβέλος”, Κιβέρι, 12:00-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-13:00 Αρκαδία, Βαλτεσινίκο (πλατεία), 16:00-17:30 Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας (ISO BOX), 09:00-15:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Οίκημα Μάνας και Παιδί, 09:00-15:00 Αχαΐα, Κάτω Αχαΐα, Πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 09:00-16:00 Βοιωτία,Πνευματικό Κέντρο Θήβας,Πινδάρου 112, 09:00-15:00 Βοιωτία,Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς,Καραγιαννοπούλου 1,08:30-13:45 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 08:30-15:30 Γρεβενά Δεσκάτη, Πλατεία Δημαρχείου, 09:30-11:30 Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00 Δράμα, Κοινότητα Πετρούσας, 08:00- 11:00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, 09:00-15:00 Έβρος, ΚΑΠΗ Διδυμοτείχου, 25ης Μαιου 145, 12:30-14:30 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:30 - 16.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμάνι, Αίθουσα ΟΛΝΕ , 08:00 - 14:00 Εύβοια, Χαλκίδα, 4ο ΚΑΠΗ Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, περιοχή Πειραϊκή Πατραϊκή, όπισθεν 4ου Λυκείου. 09:00 -15:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-13.00 Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ, 09:00-15:00 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ηλεία, Βάρδα, Δημαρχείο Βάρδας, 09:30-14:30 Ηλεία, Κρέστενα, ΚΑΠΗ Κρεστένων, 09:00-14:30 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25. 09:00 -15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00 - 15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Μελέσες, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, 08:30-09:30 Θάσος, κέντρο υγείας Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Πλαταριάς, 10:00-14:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Παραμυθιάς, 10:00-14:00 Ικαρία, Κέντρο Υγείας Ευδήλου 09:00 - 16:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, 10:00 - 14:00 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 09:00-17:00 Λέρος, Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, (Πλατεία Ελευθερίας), 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00-14:00 Καρδίτσα, Τ.Κ Θραψιμίου Δήμου Σοφάδων, Κοινοτικό Ιατρείο, 09:00-11:00 Καρδίτσα, Τ.Κ Κοσκινά Δήμου Παλαμά, Κοινοτικό Γραφείο, 12:00-14:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09.00-14.30 Κέρκυρα, Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, Λευκίμμη, 09:30-14:30 Κέρκυρα, Πολιτιστικό Κέντρο Βελονάδων, 09:30-14:30 Κεφαλληνία, κλειστό γήπεδο Ληξουρίου, Στυλιανού Τυπάλδου, 08:00-15:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30 Κιλκίς. Μεσιά, Πολιτιστικός Σύλλογος, 09:00-11:00 Κιλκίς, Άγιος Πέτρος, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:30-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15 Κοζάνη, Κοινότητα Ελάτης, 10:00 - 12:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, ΚΑΠΗ Βραχατίου, 09:30-13:30 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00-16:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, 09:30- 16:30 Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 09:00- 14:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-15:30 Λάρισα, Τύρναβος/Είσοδος Δημαρχείου, 08:00-12:00 Λάρισα, Αμπελώνας ΚΑΠΗ 12:30-15:30 Λάρισα, Μύλο Του Παππά, 08:00-15:30 Λάρισα, Δημαρχείο Νίκαιας 09:00-12:00 Λάρισα, ΚΑΠΗ Φαλάνης, 12:30-15:30 Λάρισα, ΚΑΠΗ Γιάννουλης, 08:00-15:30 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, 09:00-12:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00 Λασίθι, Δημοτική Αίθουσα Σητείας, Πλατεία Συντριβανιού, 10:00-14:00 Λασίθι, ISOBOX - Προαύλιος χώρος Κ.Υ Νεάπολης, 10:00-17:00 Λέσβος, KY Μυτιλήνης, 08:30-15:45 Λεσβος, Χίδυρα, 09:30-11:30 Λέσβος, Βατούσα, 12:00-14:30 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:00 Λευκάδα, Μαρίνα Λευκάδας, Aνατολική Παραλία, 11:00-12:00 Λήμνος, Αγκαριωνες, αγροτικο ιατρειο Αγκαριωνων, 08:45-09:30 Λημνος, Αγιος Δημητριος, αγροτικο ιατρειο Αγ. Δημητριου, 10:00-11:00 Λημνος, Κορνος, αγροτικο ιατρειο Κορνου, 11:15-12:00 Λημνος, Κασπακα, αγροτικο ιατρειο Κασπακα, 12:30-13:15 Λημνος, Μυρινα, παλαιο θυρωρειο Γ.Ν.Λημνου, Ηφαιστου 1, 13:30-14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:30-15:30 Μαγνησία, ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Μαγνησίας, 08:00-14:00 Μαγνησία, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Ιωλκού & Αναλήψεως 08:00-14:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 19:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Παζάρι Αγίας Τριάδος, 08:30 - 14:00 Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30 Μεσσηνία, Πύλος, Isobox Κέντρου Υγείας. 09:30 - 14:30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00 Νάξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδημου, Χώρα, 7:30-14:30 Πάρος, ΚΑΠΗ Αλυκής, 09:00-11:00 Πάρος, Πλατεία Νάουσας, 12:00-15:00 Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο Πάτμου, Πάτμιον, 08:00-15:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πέλλα, Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Τσιμισκή 2, 09:00 - 14:30 Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πιερία , Πλατεία Ελευθερίας , 10:00-14:00 Πρέβεζα,Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09.00-14.00 Πρέβεζα, Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Φιλιππιάδα, 09:00-10:30 Πρέβεζα, Δημαρχείο Λούρου, Λούρος, 11:00-13:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν. Αγ.Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ροδόπη, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνια, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Ροδόπη, Δημοτικό Κτίριο Βενιζέλου, Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00 - 14:00 Ρόδος, Πλατεία Ηρώων Αρχαγγέλου, Αρχάγγελος, 09.00-14.30 Ρόδος, Παλιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.00-15.00 Σάμος, Isobox Κ.Υ. Καρλοβάσου 08:00-14:00 Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου 08:15-14:00 Σάμος, Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών, 09:00-12:30 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου 08:00-14:30 Σύρος, Ερμούπολη, Αθλητικό κέντρο Δ. Βικέλας 10:00-14:00 Τήνος, KY Τήνου, 08:00-16:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού 08:00-13:00 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας 08:00-10:00 Τρίκαλα, Ε΄ΚΑΠΗ 11:00-15:00 Τρίκαλα, Πλατεία Οιχαλίας, Φαρκαδόνα 08:00-10:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 - 15:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων,10:00 - 15:00 Φθιώτιδα, Κοινοτικό Κατάστημα Καλαποδίου ,Δήμος Λοκρών, 09:30 - 11:30 Φθιώτιδα, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αταλάντης, 12:00- 13:00 Φλώρινα,Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φλώρινα, Αμύνταιο, Πλατεία Δ.Μάκρη 36 08:00 - 14:30 Φλώρινα, ΚΑΠΗ Φλώρινας, Συνταγματάρχη Σωτηρίου 1 08:00 - 14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Άγιος Νικόλαος, ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, 09:30 - 14:30 Χανιά, Αύλειος Χώρος 2ου Κέντρου Υγείας Χανίων (1η-2η ΤΟΜΥ), 08:30-16:30 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-14:00 Χίος,Πλατεία Βουνακίου 09:00-14:30