Μπριζίτ Μακρόν: Στη δικαιοσύνη για διασπορά fake news που την ήθελαν άνδρα

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, με αφορμή τις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι γεννήθηκε άνδρας, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της. προσέφυγε στη δικαιοσύνη για διασπορά ψευδών ειδήσεων, με αφορμή

Υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας, μεταξύ των οποίων και αντιεμβολιαστές και ακροδεξιοί κύκλοι, επιτέθηκαν στην Μπριζίτ Μακρόν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από ένα δημοσίευμα ακροδεξιού εντύπου, το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις αβάσιμες φήμες, η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και ονομαζόταν Ζαν-Μισέλ Τρονιέ. Το Τρονιέ είναι το πατρώνυμο της πρώτης κυρίας της Γαλλίας.

Οι φήμες αυτές κυκλοφορούν σε μια περίοδο που ο σύζυγός της προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης, μολονότι επισήμως δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Τις τελευταίες εβδομάδες το χάσταγκ #JeanMichelTrogneux βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις σε δημοφιλία στο Twitter στη Γαλλία. της άνοιξης, μολονότι επισήμως δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Τις τελευταίες εβδομάδες το χάσταγκ #JeanMichelTrogneux βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις σε δημοφιλία στο Twitter στη Γαλλία.

Ο Ζαν Ενοσί, ο δικηγόρος της Μπριζίτ Μακρόν, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι έχει κινήσει νομική διαδικασία εναντίον πολλών ατόμων αφού οι ψευδείς ισχυρισμοί κορυφώθηκαν, έπειτα και από την κυκλοφορία ενός βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος δεν κατονόμασε τα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχουν κινηθεί αυτές οι διαδικασίες, ούτε αν έχει προσφύγει στα αστικά ή τα ποινικά δικαστήρια. Το γραφείο της Μπριζίτ Μακρόν αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνώρισε τη σύζυγό του όταν εκείνος ήταν 15 ετών και εκείνη ήταν καθηγήτρια στο σχολείο όπου φοιτούσε.