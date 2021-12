Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον – Γερμανία: Αυστηροποίηση των κανονισμών εισόδου στη χώρα

Τι θα ισχύει πλέον για τους ταξιδιώτες από χώρες με έξαρση της μετάλλαξης

Την αυστηροποίηση των κανονισμών εισόδου στη χώρα για ταξιδιώτες από περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται έξαρση παραλλαγών του βασικού στελέχους του κορονοϊού αποφάσισε την Τετάρτη η Γερμανία.

Στο εξής, όποιος φθάνει στη χώρα από τέτοια περιοχή, θα χρειάζεται, πέρα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού, και αρνητικό μοριακό διαγνωστικό τεστ PCR, αποφάσισε νωρίτερα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, ενόψει του επερχόμενου κύματος της μετάλλαξης Όμικρον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο κανονισμός ισχύει για κάθε ταξιδιώτη άνω των 6 ετών και έρχεται ως ανταπόκριση στο αίτημα των ομόσπονδων κρατιδίων για δραστική αντιμετώπιση του νέου κύματος. Αυτή τη στιγμή αφορά χώρες της νότιας Αφρικής και τη Μεγάλη Βρετανία και περιλαμβάνει ακόμη και τα ταξίδια με ενδιάμεση στάση σε γερμανικό αεροδρόμιο.

Το τεστ δεν πρέπει να έχει διενεργηθεί περισσότερες από 48 ώρες από την αναχώρηση και, επιπλέον, δεδομένου ότι υπάρχει τώρα η δυνατότητα εμβολιασμού κατά της Covid-19 και παιδιών από 5 ετών, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού αφορά πλέον και τα παιδιά από 6 ετών.

Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός όσο το δυνατόν περισσότερων κρουσμάτων, αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

