Κορονοϊός - Τουρισμός: Παρατείνεται η ισχύς των voucher

Αφορά ταξίδια που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού «FedHATTA» για την ψήφιση σχετικής τροπολογίας στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Τουρισμού, με την οποία παρατείνεται η ισχύς των πιστωτικών σημειωμάτων (voucher) που δόθηκαν σε καταναλωτές, αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων, για ταξίδια που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, και τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν έως και το τέλος του 2021, έως και την 31η Μαρτίου 2022.



Πρόκειται για το άρθρο 61 του νέου νόμου.



Επιτέλους, η Πολιτεία κατανόησε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία με την επιστροφή των συγκεκριμένων χρημάτων κατά την 18μηνη λήξη του κάθε voucher, στην ιδιαίτερα δύσκολη -οικονομικά- περίοδο που εξακολουθεί να διανύει ο τουρισμός μας, ενώ τα ίδια δεν έχουν λάβει πίσω τα αντίστοιχα ποσά από τους προμηθευτές τους (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία του εξωτερικού και του εσωτερικού). Η παράταση αυτή θα συμβάλει ώστε περισσότερα voucher να χρησιμοποιηθούν για την παροχή άλλων αντίστοιχων τουριστικών υπηρεσιών από τα τουριστικά γραφεία στους καταναλωτές, και έτσι να μειωθούν περαιτέρω τα οφειλόμενα ποσά, με αποτέλεσμα την σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης.



Ευχαριστούμε το Υπουργείο Τουρισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία, που κατέστησαν δυνατή την συγκεκριμένη λύση.



Θα ήμασταν περισσότερο ικανοποιημένοι αν ταυτόχρονα επιλύονταν και κάποια άλλα χρόνια θέματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο των τουριστικών γραφείων, τα οποία έχουν καταδικάσει σε αδράνεια οι συναρμοδιότητες και η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ Υπουργείων.

Είναι πεποίθησή μας, όμως, ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει κατανοήσει τα εν λόγω θέματα και έχει την πρόθεση να τα οδηγήσει στην ενδεδειγμένη λύση. Οπότε, αναμένουμε.

