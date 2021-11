Οικονομία

Αεροπορικές αφίξεις: η “έκρηξη” τον Οκτώβριο έφερε χαμόγελα

Αλματώδης ήταν η αύξηση της αεροπορικής κίνησης τον Οκτώβριο, ως απόδειξη της παράτασης της τουριστικής σεζόν, εν μέσω πανδημίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εκδόθηκε ενώ είχαν ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, τα καλά νέα απο τις ταξιδιωτικές εισπράξεις μέχρι τον Σεπτέμβριο:

«Σημαντική άνοδο παρουσιάζει η διακίνηση επιβατών (+) 118,1%, ενώ και οι αφίξεις από το εξωτερικό καταγράφουν αύξηση (+) 126,9% τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) .

Επίσης τα συνολικά στατιστικά στοιχεία για το δεκάμηνο 2021, από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας καταγράφουν άνοδο (+) 69% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο 10μηνο Ιανουαρίου/Οκτωβρίου του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το (-) 45,7%.

Στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου/Οκτωβρίου 2021.

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το 10μηνο Ιανουαρίου/ Οκτωβρίου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 32.057.627 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο 69% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 18.967.841 εκατ. επιβάτες. Όσον αφορά τον αριθμό πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας είχαμε επίσης θετικό πρόσημο καθώς ανήλθαν στις 339.187 από τις οποίες 138.344 ήταν εσωτερικού και 200.843 ήταν εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο 45,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 232.442 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το 10μηνο (Ιαν/Οκτ) του 2019 που οι πτήσεις ήταν 478.872, φέτος υπάρχει πτώση 29,2% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 59.069.514 το 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο 10μηνο υπάρχει πτώση 45,7%.

Μεγάλη άνοδο στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού + 126,9% και στις πτήσεις με αύξηση +74,6% δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία Οκτωβρίου 2021.

Θετική είναι η εικόνα της επιβατικής κίνησης Οκτωβρίου 2021 καθώς τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν μεγάλη άνοδο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού φέτος τον Οκτώβριο ήρθαν 1.683.723 ταξιδιώτες, ενώ τον Οκτώβριο του 2020 είχαν αφιχθεί 741.932 επιβάτες, ποσοστό αύξησης 126,9%. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) φέτος ανήλθε στις 45.771 καταγράφοντας επίσης άνοδο 74,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 26.208 πτήσεις. Ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) φέτος τον Οκτώβριο έφτασε τους 4.994.121 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο 118,1% σε σχέση με την διακίνηση επιβατών του Οκτωβρίου του ΄20 που ήταν 2.290.132 διακινούμενοι επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία του Οκτωβρίου 2019, που δεν υπήρχε η νόσος Covid-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού φέτος παρουσιάζουν μείωση 10,1% (τον Οκτώβριο του 2019 ήταν 1.873.245 επιβάτες εξωτερικού) και η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια πτώση 11,6% (τον Οκτώβριο του 2019 ήταν 5.650.541 διακινούμενοι επιβάτες)».

