Οικονομία

Τουρισμός: “Άλμα” στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο

Άκρως ενθαρρυντικά για τον κλάδο είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Πλεόνασμα 2,06 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2021 και συνολικά 8,03 δισεκατομμύρια το πρώτο 9μηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 150,8% τον Σεπτέμβριο (139,3% στο την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου), ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 124,4% τον Σεπτέμβριο και κατά 89% συνολικά στο 9μηνο.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφάνισε πλεόνασμα 2,061 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 816 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, αύξηση κατά 150,8% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,176 δισ. ευρώ, έναντι 868 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ αύξηση κατά 120,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2021: 115 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 52 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 124,4%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 89,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 8,033 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,001 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αύξηση κατά 5,097 δισ. ευρώ (139,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,758 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ (10,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 725 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 89%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 25,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 45,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Σεπτέμβριο του 2021, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 150,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 123,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,348 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 206,1% (Σεπτέμβριος 2021: 801 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 262 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 108,6% (Σεπτέμβριος 2021: 1.088 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2020: 521 εκατ. ευρώ), καθώς και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 216,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 260 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 79,5% και διαμορφώθηκαν στα 517 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 132,1% στα 177 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 110,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3.450,1% και διαμορφώθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 1.250,8% και διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 139,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 8,758 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 140,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,813 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 124,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,773 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,574 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 127,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 202,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.239 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 103,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 1,781 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία εμφάνισαν άνοδο κατά 189,3% και διαμορφώθηκαν στα 908 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 85,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,185 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 538,7% και διαμορφώθηκαν στα 487 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 465,1% και διαμορφώθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο του 2021 διαμορφώθηκε σε 2,995 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 104,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2020 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 450,3%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 114,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 147,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.509 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 96,6%. Άνοδο κατά 193,4% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 525 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 80,4% και διαμορφώθηκε σε 680 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 105,7% σε 231 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 50,8% και διαμορφώθηκε σε 452 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 2.068,9% σε 85 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 1.474,4% και διαμορφώθηκε σε 13 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 89% και διαμορφώθηκε σε 11,619 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 6,147 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 100%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 57,4%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 8,235 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 101,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 3,384 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 64,4%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 107,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 87,9%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 100,6% και διαμορφώθηκε σε 2,213 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 161,6% σε 1,006 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 42,0% και διαμορφώθηκε σε 1,175 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 206,2% σε 296 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 188,6% και διαμορφώθηκε σε 67 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημείωση:

Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Κικίλιας: Επενδύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

«Επενδύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τα αποτελέσματα μάς δικαιώνουν», υπογραμμίζει ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Επικαλούμενος τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Κικίλιας, αναφέρει «Τον Σεπτέμβριο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 151% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν αυξημένη κατά 124,4%. Αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον τουριστικό κλάδο, το εμπόριο, τους επαγγελματίες της αγοράς».

ΣΥΡΙΖΑ: Πλασματική εικόνα για την πορεία των τουριστικών μεγεθών

«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει μία πλασματική εικόνα για την πορεία των τουριστικών μεγεθών, επενδύοντας στην επικοινωνία και όχι στην ουσία», σχολίασε η Τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ειδικότερα, η κ. Νοτοπούλου αναφέρει σε δήλωσή της: «Και ενώ λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Τουρισμού “ανέμενε” έσοδα 12 δισ. ευρώ, ήρθαν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να τον διαψεύσουν. Τα έσοδα από τον Τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 8,757 δισ. ευρώ και θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 10 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους στο ιδανικό σενάριο πως στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 ο Ελληνικός Τουρισμός θα επιτύχει το 70% των εισπράξεων του 2019!

Η χώρα μας όμως, εν αναμονή μάλιστα της χειμερινής δραστηριότητας, βρίσκεται στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη, καταγράφοντας αρνητικά ρεκόρ σε κρούσματα, θανάτους και διασωληνωμένους ενώ το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου “Ρομπερτ Κοχ”, στις “περιοχές υψηλού κινδύνου” για τη Γερμανία κατατάσσονται η Ελλάδα, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία, επιβάλλοντας καραντίνα στους ανεμβολίαστους που θέλουν να την επισκεφθούν.

Το πλήγμα για την ελληνική οικονομία ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού παραμένει μεγάλο.

Είχαμε επισημάνει επανειλημμένα ότι τα ενθαρρυντικά μεγέθη του τελευταίου τριμήνου δεν είναι αρκετά για να καλύψουν το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που έχει συσσωρευτεί στις τουριστικές επιχειρήσεις από την περσινή χρονιά και το καταστροφικό Α’ εξάμηνο του 2021.

Επιπρόσθετα η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν μείνει εκτός των πενιχρών ενισχύσεων, ενώ όπως επισημαίνουν και φορείς του κλάδου αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Ενόψει και της επισφαλούς - πλέον - χειμερινής σεζόν, με την επέλαση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, η βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων είναι επισφαλής. Το χρηματοδοτικό κενό και οι δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν στα βάρη που έχουν συσσωρευτεί, απαιτούν νέα-στοχευμένα μέτρα στήριξης, για να αποφευχθεί ένα μαζικό κύμα λουκέτων στον κλάδο.

Οι υπερφίαλες προβλέψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν λύνουν το πρόβλημα. Αφήνουν την πραγματική οικονομία χωρίς στήριξη ενώ απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων άμεσης ενίσχυσης και θωράκισης τους.»

