Τουριστικά έσοδα: “Άλμα” το πρώτο εξάμηνο του 2021

Τα στοιχεία συγκριτικά με το περσινό διάστημα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και η εισερχόμενη κίνηση.

Μεγάλη ήταν η αύξηση των τουριστικών εισπράξεων από το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς αυξήθηκαν κατά 51% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 1,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Ιούνιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 851,8% σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο, όταν ίσχυαν ακόμη περιορισμοί στην ταξιδιωτική κίνηση.

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 317,1% και ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, με τις πρώτες θέσεις να έχουν οι Γερμανοί (237 χιλιάδες) και οι Γάλλοι (85 χιλιάδες).

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2021 εμφάνισε πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 39 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, αύξηση κατά 851,8% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 791 εκατ. ευρώ, έναντι 83 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ αύξηση κατά 127,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2021: 101 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2020: 45 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 317,1%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 124,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 33,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 82,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 826 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 256 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αύξηση κατά 374 εκατ. ευρώ (51,0%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.108 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση κατά 196 εκατ. ευρώ (-41,0%) παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 282 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 88,0%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 20,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 7,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 37,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 851,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 1.208,0% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 558 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 447,1% (Ιούνιος 2021: 221 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2020: 41 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 1.508,8% (Ιούνιος 2021: 429 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2020: 27 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 706,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 129 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1.570,9% και διαμορφώθηκαν στα 212 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 4.773,9% στα 75 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 1.838,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 56 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9.853,4% και διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν επίσης αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 51,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 1.108 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 153,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 769 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 24,1% στα 325 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 599 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 153,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 153,9% και διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 299,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 486,3% και διαμορφώθηκαν στα 105 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 28,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 72 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 43 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 72,7% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2021 διαμορφώθηκε σε 1.069 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 317,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2.845,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 0,7%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 312,2% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 329,5%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 513 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.952,4%. Αύξηση κατά 53,4% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 243 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία ανήλθε σε 237 χιλ. ταξιδιώτες και από τη Γαλλία σε 85 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 60 χιλ. και 31 χιλ. ταξιδιώτες, αντιστοίχως, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 3 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 20,4% και διαμορφώθηκε σε 1.733 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.178 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 15,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 59,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.183 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 47,4% και διαμορφώθηκε σε 550 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 56,5% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 38,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 131,5% και διαμορφώθηκε σε 342 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 267,3% σε 128 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 22,8% και διαμορφώθηκε σε 90 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 55,4%, σε 38 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 82,4% και διαμορφώθηκε σε 4 χιλ. ταξιδιώτες.

