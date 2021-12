Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: υπεγράφη η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων

Τι προβλέπει η συμφωνία που υπεγράφη από τον Πάολο Τζεντιλόνι και τον Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Paolo Gentiloni και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το «Ελλάδα 2.0» κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, καθορίζει λεπτομερώς τα βήματα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία εξειδικεύει τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης, τους δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, τις ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, και, κατά περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και στόχους που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου.

Με δεδομένο ότι η ειδοποιός διαφορά του Ταμείου Ανάκαμψης από τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται με βάση την εκπλήρωση οροσήμων και στόχων, και όχι δαπανών, η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας στη διαδρομή με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων (αρχείο στα αγγλικά) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του «Ελλάδα 2.0».

