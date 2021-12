Life

“Rouk Zouk Special”: Αγριορούκ Vs Μελισσοζούκ την Κυριακή (εικόνες)

Το γιορταστικό διήμερο με τους ηθοποιούς της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 και την Ζέτα Μακρυπούλια, κορυφώνεται απόψε με… πολύ γέλιο.

Αγριορούκ vs Μελισσοζούκ

Οι «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» παίζουν καθημερινά στις οθόνες μας, αλλά ειδικά, φέτος τα Χριστούγεννα, θα παίξουν και Σαββατοκύριακο!

Πού αλλού; Στο «ROUK ZOUK SPECIAL»!

Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τις «Άγριες Μέλισσες» στο δεύτερο εοσρτατικό επεισόδιο, με τους ήρωες της αγαπημένης σειράς σε μεγάλα κέφια.

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, 13 αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Make A Wish» και η βραδιά είναι γεμάτη χιούμορ και ατάκες.

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ρουκζουκάρουν οι: Χρήστος Πλαΐνης, Κωστής Σαββιδάκης, Δανάη Λουκάκη, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Μαζιώτης, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ελένη Καρακάση, Μαρία Πετεβή, Μαρία Αντουλινάκη, Κώστας Ξυκομηνός, Δημήτρης Πλειώνης, Μελίνα Λεφαντζή.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιο είναι το μυστικό αξεσουάρ για τις πρεμιέρες του Βαγγέλη Αλεξανδρή;

Πόσα μπί@@π μπορούν να χωρέσουν σε μία περιγραφή;

Τα παιδικά χρόνια της Ζέτας και του Αλέξανδρου Καλπακίδη έχουν κάτι… κοινό.

Η Μαρία Αντουλινάκη ξεκινάει με κακές επιδόσεις, αλλά στο τέλος μεταμορφώνεται στην καλύτερη παίκτρια.

Το ξέρατε ότι ο καλός ελληνικός καφές έχει… καμάκι;

Πόσο μοιάζει ο Κωστής Σαββιδάκης με τον Άγιο Βασίλη;

Ο Κώστας Ξυκομινός μάς κούφανε και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του.

Ποιο θαλάσσιο κήτος «επιτέθηκε» στο Αγριορούκ και μας «κουφαίνει» με τις περιγραφές του;

Η Ελένη Καρακάση σε ρόλο δασκάλας προσπαθεί να συνετίσει τη Μαρία Αντουλινάκη.

Η «ένταση» ανάμεσα στον Χρήστο Πλαΐνη και τον Βασίλη Μπούτσικο μεταφέρεται και στο Χριστουγεννιάτικο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Τι κοινό έχει η Μαρία Αντουλινάκη με τη Μάρθα Καραγιάννη;



#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

