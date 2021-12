Κόσμος

Γιατροί εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και χορηγούσαν αραιωμένα εμβόλια

Γιατροί κατηγορούνται ότι εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της Covid-19 σε αρνητές του εμβολίου, ενώ υπέγραφαν και για εμβολιασμούς που δεν είχαν πραγματοποιηθεί.

Πέντε άτομα - ανάμεσά τους δύο γιατροί - στην Κάτω Βαυαρία θεωρούνται ύποπτα για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών κατά της Covid-19 και για χορήγηση αραιωμένου εμβολίου, ανακοίνωσε η Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας (ZKG).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο γιατροί κατηγορούνται ότι εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της Covid-19 σε αρνητές του εμβολίου, ενώ υπέγραφαν και για εμβολιασμούς που δεν είχαν πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις φέρονται να χορήγησαν εμβόλια αραιωμένα.

Η απάτη θεωρείται ότι αφορά τουλάχιστον 1.000 άτομα, τα οποία πρέπει τώρα να υποβληθούν σε εξέταση αντισωμάτων. Οι ύποπτοι ελέγχονται μεταξύ άλλων για απάτη, πρόκληση σωματικής βλάβης από πρόθεση και εσφαλμένη πιστοποίηση εμβολιασμών.

