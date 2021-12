Κοινωνία

EKAB: Ο Άγιος Βασίλης, τα δώρα και... “Το Χαμόγελο του Παιδιού” (βίντεο)

Το πρωτότυπο βίντεο του ΕΚΑΒ για τα Χριστούγεννα...

Με ένα συγκινητικό βίντεο το ΕΚΑΒ και "Το Χαμόγελο του Παιδιού" εύχονται Χρόνια Πολλά για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η ιστορία έχει ως «πρωταγωνιστή» τον Άγιο Βασίλη ο οποίος συνειδητοποιεί ότι δεν προλαβαίνει να μοιράσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά και αγχώνεται.

Ειδοποιεί το 166 γιατί δεν αισθάνεται καλά. Το ΕΚΑΒ σπεύδει και τον παραλαμβάνει μεταφέροντάς τον όχι στο νοσοκομείο αλλά στο... Χαμόγελο του Παιδιού.

"Ας μοιραστούμε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας και προσφέροντας θετική ενέργεια & αγάπη σε όλες τις παιδικές ψυχές!" αναφέρει στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του το ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

