“Το Πρωινό” - Κραουνάκης για Λιγνάδη και Φιλιππίδη: αν ήταν φίλοι μου, θα το “βούλωνα”

Η αποκάλυψη για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κριτική για τους ανεμβολίαστους, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και η κόντρα τους, αλλά και η δήλωση για την ηλικία του.

«Με πιάνει ένα κουρνιαχτός όταν τρώω το άδικο στο κεφάλι. Μια καθηγήτρια με κορόιδευε “καλά, εσύ, είσαι… υπέρ αδυνάτου”, μου έλεγε. Από μικρή ηλικία, από το σπίτι μου ήμουν έτσι, με ενοχλούσε πολύ να βλέπω το άδικο, να το βλέπει η κοινωνία όλη και να μην κάνεις κάτι», είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» την παραμονή των Χριστουγέννων, σχολιάζοντας θέματα που αφορούν και την διαχείριση της πανδημίας, όπως η επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ μηνιαίως από όσους πολίτες άνω των 60 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι έναντι του κορονοϊού, για το οποίο είχε ασκήσει δριμεία κριτική και από τα social media.

Όπως προσέθεσε, «την ώρα που γίνεται όλο αυτό στην κοινωνία και υπάρχει ο φόβος, την ώρα που σε “καβαλάει ο διάβολος”, πρέπει να λες “άντε, παιδιά, πάμε, όλοι μαζί”. Ξέρω τι είναι απέναντι, δεν είναι ότι δεν ξέρω. Κάποιος που κρέμεται από κάπου, περιμένει από εμάς όμως».

Σχετικά με τις φιλίες που έχει με πολιτικούς, ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε «δεν ήμουν ποτέ με τον Τσίπρα. Είναι τόσο ωραία πράγματα να έχεις πολιτικούς για φίλους σου. Ο Τσίπρας είναι φίλος μου. Νομίζω όμως δεν με ακούει, αν με άκουγε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορεί να πάρει εύκολα ένα μαχαίρι να πάρει κεφάλια, είναι ο χαρακτήρας του έτσι, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του».

«Αυτό το κατάπτυστο ΠΑΣΟΚ, που εγώ πάντα το σιχαινόμουν και δεν το ψήφιζα… να σου πω τι γίνεται με αυτό. Έχω μια φιλιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη και λόγω καταγωγής και μαλώνουμε και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας και πειραζόμαστε, αλλά χάρηκα για τον Νίκο Ανδορυλάκη, γιατί “έσπασε αυγά”», απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα που τον ρώτησε για το Κίνημα Αλλαγής και την αλλαγή ηγεσίας..

Αναφορικά με την διαμάχη του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, είπε «είναι πολύ σημαντικό πράγμα η φιλία για μένα. Εγώ αν ο φίλος μου σκοτώσει, θα τον κρύψω. Και την Άλκηστη, αν σκοτώσει, θα την κρύψω. Δεν μπορεί τίποτα να σβήσει μια φιλία 40 ετών και κυρίως η κοινή αποδοχή από την κοινωνία ενός κοινού έργου. Αν πρέπει να πω κάτι που να είναι χρήσιμο, πιστεύω ότι την πράξη αυτή την πλήρωσε η ίδια περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Θα μιλήσουμε με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε, δεν με πήρε ούτε όταν έστειλα το εξώδικο… Έξω από το Μαξίμου, χωρίς μάσκες, με τα τραγουδάκια που ταΐσανε τρεις γενικές Ελλήνων; "Ποτέ των ποτών"».

«Για μεγάλη μου τύχη δεν ήμουν ποτέ κολλητός φίλος με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν ήταν φίλοι μου… θα το είχα βουλώσει!», είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ερωτηθείς για όσα έχουν αποκαλυφθεί για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Συμπλήρωσε πως «ευτυχώς το Σωματείο, αυτό το παιδί το υπέροχο, ο Σπύρος Μπιμπίλας, κράτησε μπόσικα σωστά και σε μια δύσκολη περίοδο, που η δουλειά βάλλεται. Ούτε τα θέατρα πάνε καλά, σε μια περίοδο που ήρθε στην επιφάνεια “το χειρότερο πράγμα από όλα”. Εμείς στο τραγούδι δεν είμαστε έτσι. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα πιο αθώος και καλοπροαίρετος…».

Μίλησε ακόμη για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών, για μια «κοινωνία που κρύβει από πίσω την πίεση» και αναφερόμενος στην υπόθεση του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου στην Αλεξανδρούπολη, είπε «να λέει η κοπέλα ότι έπεσε από την σκάλα…. και να αφήσει την ζωή της… να λέει η κοπέλα ότι έπεσε από την σκάλα! Γίνεται φωνή αυτό, ταινία, ακούγεται συνέχεια «να λέει η κοπέλα ότι έπεσε από την σκάλα, να λέει η κοπέλα ότι έπεσε από την σκάλα…». Βάλε το αυτό σε ταινία να ακούγεται συνέχεια».

Αποκαλύπτοντας και την ηλικία του, ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε πως «τα Χριστούγεννα για μένα είναι χαρούμενη γιορτή, αν και η γενέθλια περίοδος είναι μια καταραμένη στιγμή. Έχω γενέθλια στις 25 Δεκεμβρίου, κλείνω τα 66 μου. Πάντα στα γενέθλια περνάω μια φρίκη, όταν κλείνει ένας κύκλος. Όμως, είναι μια πολύ καλή ώρα για μένα. Έκανα έναν πολύ καλό δίσκο με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, που θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Έχω μια καλή παράσταση, που ήρθε ενώ δεν την περίμενα, στο «Άλσος» με τα παιδιά που πάει καλά και έρχεται κόσμος και κάτι γίνεται».

Τέλος, σχετικά με την κόμμωση του, ανέφερε ότι «είναι μαλλί της καραντίνας. Το καλοκαίρι άρχισα να το κάνω μόνος μου με την μηχανή, για να είναι ένα κούρεμα να ταιριάζει με τον ρόλο, έκατσε κάπως, άρεσε και στον Μιχαήλ Μαρμαρινό και το κράτησα. Πήγα μετά στο κομμωτήριο και μου το έκανε κάπως κομψό η κομμώτρια και δεν μου άρεσε και πλέον κουρεύομαι μόνος μου, με την μηχανή στο σπίτι μου»

