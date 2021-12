Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ήχησαν στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Παραδοσιακά κάλαντα και παιδικά χαμόγελα, μαζί με ευχές για υγεία και ευημερία ακούστηκαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.



Η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά έψαλαν αρχικά τα κάλαντα των Χριστουγέννων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στη συνέχεια ακολούθησαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο και παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ευαισθητοποίηση και ένταξη παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με μέσο τη μουσική» του Ωδείου «Φόρμιγξ».

