“Η Φάρμα”: Παραμονή Χριστουγέννων με μονομαχία και μεγάλες εκπλήξεις (βίντεο)

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της παραμονής Χριστουγέννων. Πάρτε μία γεύση...

Παραμονή Χριστουγέννων και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μια την άλλη στη «Φάρμα». Το ίδιο και τα συναισθήματα. Κάποιοι έρχονται πιο κοντά και κάποιοι μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσά τους.

Η ώρα της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ θα ανεβάσει την αδρεναλίνη, καθώς όλα θα κριθούν στο τελευταίο λεπτό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΣΤΙΣ 21:00

Πώς θα περάσουν οι παίκτες την Παραμονή Χριστουγέννων στη ΦΑΡΜΑ; Τι έκπληξη τους έχει ετοιμάσει ο Σάκης;

Γιατί η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ θεωρεί ότι η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ «χειραγώγησε» τη ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ;

Γιατί η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αποκαλύπτει στη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ ότι η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ και η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ τής είπαν να την ψηφίσει;

Με την ψήφο ποιου παίκτη έχει στενοχωρηθεί περισσότερο η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ; Ποιος θεωρεί ότι τον οδήγησε να την ψηφίσει

Η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ προσπαθεί να «ψαρέψει» τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ για την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ. Με ποιον τρόπο;

Πώς νιώθει ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ για τον ΑΣΤΡΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ μετά τον τσακωμό τους και πώς ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ; Ποιος από τους δύο λέει για τον άλλο ότι δεν θέλει να έχει μαζί του καμία επαφή;

Γιατί συγκινείται η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ; Τι ζητάει από τους υπόλοιπους παίκτες; Γιατί η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ τής ζητάει συγγνώμη;

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ εξελίσσεται σε πραγματικό ντέρμπι, θα χρειαστούν και τα 5 αγωνίσματα για να κριθεί ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ; Η ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ ή η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ;

