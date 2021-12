Κοινωνία

Πλαστά πιστοποιητικά αναπηρίας: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Κύκλωμα γιατρών και υπαλλήλων ΕΦΚΑ «φούσκωνε» τα ποσοστά αναπηρίας για μεγαλύτερες συντάξεις.

Ελεύθεροι με όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι παραποιούσαν με το αζημίωτο τα ποσοστά αναπηρίας αιτούντων για να εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Μεταξύ αυτών που εμπλέκονται στην υπόθεση και κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Ανακρίτριας, είναι γιατροί που συνδέονται με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπάλληλοι του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και μεταξύ αυτών προϊστάμενος κεντρικού υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης μία δικηγόρος.

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία - δωροληψία, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ψευδή βεβαίωση κ.ά.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα αποφασίστηκε η άρση της κράτησής τους υπό τους όρους, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και, κατά περίπτωση, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής τους και της χρηματικής εγγύησης 5.000 και 10.000 ευρώ.

Στην ίδια δικογραφία, που σχηματίστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνονται ακόμη 62 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία γιατροί, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επίσης και ιδιώτες. Αναμένεται να κληθούν το επόμενο διάστημα να απολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

