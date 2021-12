Αθλητικά

Άμι Πίτερς: Σε τεχνητό κώμα η παγκόσμια πρωταθλήτρια

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι έπειτα από ατύχημα που είχε στη διάρκεια προπόνησης.

Η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδηλασίας σε πίστα, Άμι Πίτερς, βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από ένα ατύχημα που είχε ενώ προπονούνταν στην Ισπανία με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο Κάλπε, μια πόλη κοντά στο Αλικάντε.

Η Πίτερς προπονούνταν με τη συμπαίκτριά της Κίρστεν Βιλντ και μετά την πτώση - δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη οι συνθήκες - έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Αλικάντε, όπου χειρουργήθηκε για σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Τώρα βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, όπως ανέφερε με ανακοίνωση η ομάδα της, SD Worx: «Η Άμι Πίτερς θα παραμείνει σε τεχνητό κώμα για τις επόμενες ημέρες», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Όταν οι γιατροί την ξυπνήσουν σε λίγες ημέρες, θα είναι δυνατό να εκτιμηθεί η πιθανή ζημιά. Η οικογένειά της είναι καθ’ οδόν για το νοσοκομείο Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να γίνουν περαιτέρω ανακοινώσεις για το περιστατικό και παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή των εμπλεκομένων».

Η Άμι Πίτερς, η «κόρη της Τέχνης» (ο πατέρας της, Πέτερ, έτρεξε ως επαγγελματίας) είναι επίσης πρωταθλήτρια στον δρόμο. Συγκεκριμένα, είχε νικήσει στον αγώνα δρόμου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2019.

