Κοινωνία

Κορονοϊός – Εμβολιασμός: Πήγε να κάνει το εμβόλιο στη θέση άλλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν έγινε αντιληπτός διέφυγε αφήνοντας όμως πίσω του την ταυτότητα του ατόμου που είχε το πραγματικό ραντεβού.

Ένα νέο περιστατικό με «πλαστό» εμβολιασμό σημειώθηκε στο εμβολιαστικό κέντρο της Αγίας Βαρβάρας.

Τα πρωί της Πέμπτης, ένας άγνωστος προσήλθε στο εμβολιαστικό κέντρο για να εμβολιαστεί, αλλά οι υπεύθυνοι είδαν ότι δεν έμοιαζε με το πρόσωπο που υπήρχε στην ταυτότητα.

Όταν του ζήτησαν εξηγήσεις, ο άγνωστος έτρεξε και εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω του την ταυτότητα.

Το απόγευμα πήγε ο κάτοχος της ταυτότητας, ένας 29χρονος, για να την παραλάβει και οι αστυνομικοί, τους οποίους κάλεσαν, τον συνέλαβαν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της παράβασης των κανονισμών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ οδηγούσε

Εξάρχεια: Φωτιά σε κατάστημα

Πάρος – Ναυάγιο: πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες