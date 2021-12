Πολιτική

Μητσοτάκης: Ευχές στον Οικουμενικό Πατριάρχη για ταχεία ανάρρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου, Αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες ευχές και συζήτησαν για την κατάσταση της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Αντάλλαξαν ευχές για την ημέρα των Χριστουγέννων, συζήτησαν, επίσης, για την κατάσταση της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον κ. Βαρθολομαίο ταχεία ανάρρωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε χθες θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Παναγιώτατος, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος, εμφανίζει ήπια συμπτώματα ενώ η γενικότερη κατάστασή του είναι καλή.

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Το James Webb... φεύγει για το Διάστημα - Δείτε live την εκτόξευση

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: 30 χρόνια κάθειρξη σε αξιωματικούς του στρατού

“Rouk Zouk Special” με τις “Άγριες Μέλισσες” τα Χριστούγεννα (εικόνες)