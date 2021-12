Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία: Αντιεμβολιαστής κόλλησε επίτηδες κορονοϊό και τελικά πέθανε η μητέρα του

Η μητέρα του ήταν μερικώς εμβολιασμένη. Ο γιατρός που του συνέστησε να μην πάει στο νοσοκομείο πάση θυσία.

Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από αντιεμβολιαστή πολίτη, ο οποίος θέλησε να κολλήσει κορονοϊό για να πάρει το πιστοποιητικό νόσησης, όμως κόλλησε και τη μερικώς εμβολιασμένη ηλικιωμένη μητέρα του με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Το περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία συγγενικού μέλους στη Voria.gr. Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας δεδηλωμένος αντιεμβολιαστής μεσήλικας άνδρας στη Θεσσαλονίκη θέλησε να λάβει πιστοποιητικό νόσησης, ώστε να μη χρειαστεί να κάνει το εμβόλιο, και εσκεμμένα δεν τηρούσε πιστά τα μέτρα καταπολέμησης της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Ως εκ τούτου, ο άνδρας κόλλησε κορονοϊό πριν από περίπου έναν μήνα και εν αγνοία του μετέδωσε τον ιό στη μερικώς εμβολιασμένη ηλικιωμένη μητέρα του. Σημειώνεται ότι ο άνδρας πίστευε ότι ο νέος κορονοϊός είναι μία απλή γρίπη.

Σύμφωνα με την καταγγελία η ηλικιωμένη γυναίκα είχε καθυστερήσει τον εμβολιασμό της καθώς φοβόταν για τις επιπλοκές και είχε επηρεαστεί από τις διφορούμενες απόψεις του περίγυρού της. Η ηλικιωμένη γυναίκα επέλεξε να εμβολιαστεί μετά την επιβολή περιορισμών στην είσοδο σε κλειστούς χώρους για τους ανεμβολίαστους, καθώς και μετά την προτροπή του οικογενειακού της κύκλου.

Η ηλικιωμένη είχε προλάβει να κάνει μόνον την πρώτη δόση του εμβολίου και στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον γιο της, ο οποίος είχε μολυνθεί με τον κορονοϊό αλλά δεν το γνώριζε ακόμα, χωρίς να φορούν μάσκα. Ο αντιεμβολιαστής γιος της ηλικιωμένης παρουσίασε συμπτώματα μετά τη συνάντηση με τη μητέρα του, ενώ η ηλικιωμένη εμφάνισε συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19 λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αντιεμβολιαστής γιος φέρεται να συμβουλευόταν έναν γιατρό από τον Βόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσησής του. Ο συγκεκριμένος φέρεται να του έλεγε ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον κορονοϊό και όχι οι ανεμβολίαστοι, καθώς οι πρώτοι έχουν μεγάλο ιικό φορτίο, και τον απέτρεψε από το να επισκεφθεί τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του αντιεμβολιαστή το νοσοκομείο, ακόμα και όταν αντιμετώπιζαν έντονη δύσπνοια και χρειάζονταν οξυγόνο. Ο γιατρός από τον Βόλο φέρεται να τους συμβούλεψε να έχουν μηχάνημα παροχής οξυγόνου στο σπίτι, αλλά να μην επισκεφθούν το νοσοκομείο, ακόμα και όταν ο κορεσμός έπεσε κάτω από 90.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όταν ο κορεσμός του οξυγόνου της έπεσε στο 75, και διαγνώστηκε με οξεία πνευμονία. Δυστυχώς, λίγες μέρες αργότερα η ηλικιωμένη κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ ο γιος της συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τους πνεύμονές του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται οξυγόνο σε καθημερινή βάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αντιεμβολιαστής γιος αρνείται μέχρι και σήμερα ότι κόλλησε εκείνος τη μητέρα του. Αντιθέτως υποστηρίζει ότι η μητέρα του, ούσα μερικώς εμβολιασμένη, ήταν αυτή που τον κόλλησε. Παραμένει, δε, αντίθετος στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

