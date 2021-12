Υγεία - Περιβάλλον

Σωτήρης Τσιόδρας: Επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο καθηγητής, Σωτήρης Τσιόδρας, μετέφερε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας επικοινώνησε με τον Οικομενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος νοσεί με κορονοϊό, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων.

Ο Αρχων Οφφικιάλιος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας εξέφρασε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της κυβέρνησης για την πορεία της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη, καθώς και τις εγκάρδιες προσωπικές ευχές του πρωθυπουργού για ταχεία ανάρρωση, αλλά και για την εορτή των Χριστουγέννων

Ο καθηγητής, Σωτήρης Τσιόδρας, μετέφερε στον Παναγιώτατο και τις ευχές του υπουργού Υγείας, Αθανασίου Πλεύρη.

Απο την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρψης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για το αμέριστο και έμπρακτο ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης και ζήτησε από τον Σωτήρη Τσιόδρα, να μεταφέρει διά του πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό τις πατρικές του ευχές και την Πατριαρχική ευλογία για το άγιο Δωδεκαήμερο.

